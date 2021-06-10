Незавершённый ремонт в больнице не помешает, заверил главврач
Детскую республиканскую клиническую больницу на улице Модогоева в Улан-Удэ перепрофилируют под ковидный стационар, сообщили в минздраве Бурятии.
До 17 июня планируется завершение второго и третьего этажей корпуса больницы. Здесь развернут ковидный стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией.
- Корпус детской больницы ремонтируется в течение года, сроки строительства затянулись. Из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств нами были поданы неоднократные претензии, в соответствии с нормами законодательства подан иск в суд. Договор расторгнут, сейчас работают несколько новых бригад по завершению стройки. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции принято решение развернуть стационар под приём пациентов, завершив ремонт на втором и третьем этажах. Тот факт, что не завершён ремонт отделения реанимации и вентиляции на первом этаже, никак не помешает нам запустить объект под прием коронавирусных пациентов, - отметил главный врач детской республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев.
Ремонтные работы на первом этаже будут завершены после того корпус перестанет принимать ковидных больных.
- Все недочёты зафиксированы, актированы и будут выставлены прежнему подрядчику. Отметим, что данный корпус позволит развернуть 55 коек, из них 39 с централизованной подачей кислорода, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в связи со значительным ростом потребности в госпитализации больных коронавирусом в Бурятии активно разворачивают дополнительные койки в стационарах.
Ранее в режим ковидного стационара перепрофилировали Центр восточной медицины и больницу скорой медицинской помощи. В ближайшее время планируется разворачивание ковидного стационара в госпитале для ветеранов войн.
В Улан-Удэ ковидный стационар разворачивают в детской больнице
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