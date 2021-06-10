В день празднования митрополит Иосиф совершил божественную литургию
10 июня, в сороковой день по Пасхе, во всех православных храмах Бурятии отметили двунадесятый праздник Вознесения Господне.
В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничное Всенощное бдение с литией в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. За богослужением Владыка помазал молящихся освященным елеем.
В сам день празднования Вознесения Господня митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Вознесенском храме столицы Бурятии. Ему сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), благочинный Улан-Удэнского церковного округа, настоятель храма иерей Роман Хлыбов и клирики храма.
- По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма, за алтарем храма митрополитом было прочитано положенное в этот день Евангельское зачало, а на каждой из четырёх сторон совершалось окропление освященной водой при осенении святым крестом. Затем по случаю престольного праздника были возглашены уставные многолетия, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Митрополит обратился к прихожанам с архипастырским словом и поздравил каждого присутствующего с престольным праздником и Вознесением Господним.
В Бурятии отметили Вознесение Господне
Общество, Фото:
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