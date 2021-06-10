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В самой большой школе Улан-Удэ залили два бассейна

В самой большой школе Улан-Удэ залили два бассейна
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Строительство самой большой школы идёт по графику

В Улан-Удэ строители залили чашу двух бассейнов в строящейся школе на ул. Автотранспортная на Левом берегу: один полноценный на шесть дорожек и второй небольшой глубины для младших классов. Сейчас рабочие выполняют кирпичную кладку стен раздевалок и кабинетов, сообщили в пресс-службе мэрии.



Новая школа будет самой большой не только в Улан-Удэ, но и во всей Бурятии. Школа будет состоять из восьми блоков. Там будут два бассейна, два актовых зала – маленький в виде форума и большой со сценой, зрительным залом и режиссёрской кабинкой, спортзал на три площадки, книгохранилище.

Работы идут по графику. В пяти корпусах уже завершены строительно-отделочные работы, лифты оборудованы. Осталось только покрасить стены и установить двери, розетки. По контракту все работы должны завершиться к концу этого года.

На строительство школы предусмотрено около 1,5 млрд рублей.

Местные жители активно интересуются сроками сдачи объекта.

– К нам уже поступают запросы от родителей по поводу устройства детей в новую школу. Основная задача нового учреждения – ликвидация третьей смены в микрорайоне Заречный. Мы еженедельно смотрим мероприятия, которые здесь проходят, согласовываем перечень оборудования, учебников и т. д. Поскольку с апреля приказом комитета по образованию мы закреплены, как рядом стоящая школа, которая осуществляет общественный контроль, – сообщила директор школы №8 Оксана Грязнова. 


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