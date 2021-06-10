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В Бурятии разыгрывают кубок по велогонкам на шоссе

В Бурятии разыгрывают кубок по велогонкам на шоссе
Общество,  Фото:пресс-служба федерации велоспорта РБ
Второй этап соревнований перенесён на неопределённый срок

В Бурятии всемирный День велосипедиста был ознаменован первым в этом сезоне шоссейным стартом. 5 июня на Спиртзаводскую трассу в Улан-Удэ вышли сильнейшие гонщики республики, к которым присоединились любители и новички велоспорта. 15 километровый участок разогретого от жары шоссе быстрее всего преодолел Алексей Купцов за 21 минуту 14 секунд.

Также Алексей Купцов стал победителем первого этапа кубка Бурятии по велогонкам на шоссе с результатом 21 минута 21 секунда. Соревнования состоялись 6 июня на Спиртзаводском шоссе. Спортсменам предстояло преодолеть 15 км в гонке с раздельного старта.

Второй этап кубка республики памяти Еши Цыбикова, который был должен состоятся 20 июня, перенесён на неопределённый срок в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой и запретом на спортивные массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба федерации велоспорта Бурятии.
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