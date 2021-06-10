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В Бурятии появится библиотека имени Мэлса Самбуева

В Бурятии появится библиотека имени Мэлса Самбуева
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Инициатива была поддержана Советом депутатов Закаменского района

В Закаменском районе Бурятии центральная межпоселенческая библиотека скоро откроет читателям свои двери после капитального ремонта. Помимо этого, библиотеке теперь присвоено имя поэта Мэлса Самбуева.

Присвоить имя журналиста, поэта и уроженца села Санага было решено на внеочередной сессии Совета депутатов района. С инициативой присвоения имени М.Ж. Самбуева выступили коллектив централизованной библиотечной системы МО «Закаменский район», актив села МО «Санагинское», родственники поэта, Союз писателей Бурятии, литературное объединение «Уран душэ» и благотворительный фонд «Нэгэдэл».

После внесения изменений в учредительные документы библиотека будет носить наименование «Межпоселенческая центральная библиотека имени Мэлса Самбуева», сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

Справка

Мэлс Жамьянович Самбуев — поэт, родился 13 февраля 1940 года в селе Санага Закаменского района Бурятии. Широкое признание к творчеству поэта пришло после выхода в московских издательствах «Современник» и «Советский писатель» двух поэтических сборников «Дед Доржи» (1973) и «Таёжная роса (1974). При жизни М. Самбуева опубликовано 6 книг стихов и поэм «Тайгын саһан» (Таёжный снег) (1967), «Таймыр» (1969), «Санага» (1971), «Мамайн добуунhаа дурдалга» (Воспоминания на Мамаевом кургане) (1975), «Үглөөнэй шүүдэр» (Утрення роса) (1978), «Ара-Хангай» (1981). После ухода его из жизни опубликованы сборники «Алтан одоной гэрэл» (Звёздный час) (1983), «Благодарю» (М.,1984), «Зуун дуун» (Венки сонетов) (1990), «Түхэреэн жэл» (Круглый год) (2000).
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