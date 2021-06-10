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Жителей Бурятии призвали болеть за Людмилу Воронцову

Жителей Бурятии призвали болеть за Людмилу Воронцову
Общество,  Фото:страница Людмилы Воронцовой
Спортсменка горит идеей участия в Олимпийских играх

Замминистра спорта Бурятии Иван Козырев призвал жителей Бурятии болеть за Людмилу Воронцову на подготовительном этапе на Олимпиаду в Токио и на самих соревнованиях.

- Она горит идеей участия в Олимпийских играх, победы на Олимпийских играх, очень много для этого трудится и идёт к своей заветной цели. Мы, конечно, всячески её в этом поддерживаем. Я думаю, все вместе мы должны пожелать Людмиле удачи успешно завершить отбор на Олимпийские игры, принять в них участие и, конечно же, победить, - сказал Иван Козырев.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июня стало известно, что Людмила Воронцова едет на Олимпиаду в Токио. Она, хоть и проиграла во время европейской олимпийской квалификации, поедет в Токио как лучшая в европейском рейтинге.

- Людмила Воронцова получит лицензию вместо мирового отбора, - сообщил РИА Новости генеральный секретарь федерации бокса России Кирилл Щекутьев. 
спорт бокс Олимпийские игры
 
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