Спортсменка горит идеей участия в Олимпийских играх
Замминистра спорта Бурятии Иван Козырев призвал жителей Бурятии болеть за Людмилу Воронцову на подготовительном этапе на Олимпиаду в Токио и на самих соревнованиях.
- Она горит идеей участия в Олимпийских играх, победы на Олимпийских играх, очень много для этого трудится и идёт к своей заветной цели. Мы, конечно, всячески её в этом поддерживаем. Я думаю, все вместе мы должны пожелать Людмиле удачи успешно завершить отбор на Олимпийские игры, принять в них участие и, конечно же, победить, - сказал Иван Козырев.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июня стало известно, что Людмила Воронцова едет на Олимпиаду в Токио. Она, хоть и проиграла во время европейской олимпийской квалификации, поедет в Токио как лучшая в европейском рейтинге.
- Людмила Воронцова получит лицензию вместо мирового отбора, - сообщил РИА Новости генеральный секретарь федерации бокса России Кирилл Щекутьев.
Жителей Бурятии призвали болеть за Людмилу Воронцову
Общество, Фото:
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