Победители получат полмиллиона рублей на свои проекты
В Бурятии до 5 октября идёт приём заявок на участие в республиканском конкурсе молодёжных инновационных проектов по программе «Умник». Победители программы получат финансирование на свои проекты – 500 тысяч рублей на два года.
Принять участие могут граждане РФ до 30 лет, ранее не побеждавшие в программах фонда содействия инновациям: студенты, молодые учёные и сотрудники учебных и научных заведений, а также молодые инноваторы малых инновационных и промышленных предприятий.
Отбор участников идёт по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика». Подать заявку можно на сайте программы «Умник».
Полуфинальные отборы пройдут до 19 сентября в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, Бурятском государственном университете и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, а также по 26 июня в рамках онлайн-форума «Потенциал коммерциализации инновационных технологий Республики Бурятия». Финал конкурса «Умник-2021» состоится 5-7 ноября в республиканском бизнес инкубаторе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Возрастное ограничение 16+
Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс инновационных проектов
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