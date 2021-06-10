Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс инновационных проектов

Победители получат полмиллиона рублей на свои проекты



В Бурятии до 5 октября идёт приём заявок на участие в республиканском конкурсе молодёжных инновационных проектов по программе «Умник». Победители программы получат финансирование на свои проекты – 500 тысяч рублей на два года.



Принять участие могут граждане РФ до 30 лет, ранее не побеждавшие в программах фонда содействия инновациям: студенты, молодые учёные и сотрудники учебных и научных заведений, а также молодые инноваторы малых инновационных и промышленных предприятий.



Отбор участников идёт по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика». Подать заявку можно на сайте программы «Умник».



Полуфинальные отборы пройдут до 19 сентября в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, Бурятском государственном университете и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, а также по 26 июня в рамках онлайн-форума «Потенциал коммерциализации инновационных технологий Республики Бурятия». Финал конкурса «Умник-2021» состоится 5-7 ноября в республиканском бизнес инкубаторе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



Возрастное ограничение 16+

