В районах Бурятии проектируется защита от паводков и наводнений

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

В настоящее время идёт работа над проектной документации



В районах Бурятии готовятся к строительству защитных сооружений от паводков и наводнений. Предусматривается берегоукрепление реки Кяхтинка и её притока ручья Зелёный ключ на участках с общей протяжённостью 9255 м. Ожидается, что в результате выполнения этих работ значительно снизится поступление в воду загрязнений от размыва берегов. Сейчас ведутся работы по разработке проектной документации. Приблизительный срок завершения – сентябрь 2021 года.



- В Джидинском районе Бурятии в селе Петропавловка планируется строительство защитных сооружений от паводков и наводнений. В июле 2019 года в селе Петропавловка были подтоплены 63 двора и 168 подполий. В настоящее время проектной организацией ООО «Мелиоводпроект» ведутся работы по разработке проектной и рабочей документации, которые завершатся в июле этого года. Также строительство защитных сооружений планируется на станции Джида, -отметил Николай Рузавин, глава министерства строительства и модернизации ЖКК Бурятии.



Как сообщает пресс-служба ведомства, при подъёме воды в реке Джида высоки риски затопления. В настоящее время ведётся работа по разработке проектной документации, которую планируют завершить в декабре этого года.



Напомним, что глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в соцсетях, что, республика вступила в полноводный период многолетнего цикла. Накануне сразу в четырёх районах реки вышли из берегов и подтопили больше десяти населённых пунктов.

