В Бурятии составили топ-5 самых частых нарушений ПДД

Стало известно, за какие нарушения водители Бурятии чаще всего получают «письма счастья» от ГИБДД
Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали штрафы ГИБДД, вынесенные российским водителям с помощью камер с начала 2021 года. Данные получены из приложения для проверки и оплаты правонарушений «Дром Штрафы».
Самое распространённое правонарушение среди водителей Бурятии — превышение скорости на 20-40 км/ч. На него приходится подавляющее большинство всех штрафов — 79%.
На втором месте по «популярности» (4%) — невыполнение требования уступить дорогу пешеходам или велосипедистам.
По 3% пришлось на такие правонарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение требований знаков или разметки. За превышение скорости на 40–60 км/ч автолюбители республики получили 2% всех «писем счастья».
Штрафы за все прочие правонарушения составляют оставшиеся 9%.
Больше всех штрафов в России собрали водители BMW и Mercedes Benz, в среднем с начала года они получили по 4,2 штрафа. На следующей строчке с результатом в 3,6 штрафа — водители Audi. Автолюбители за рулем Volvo в среднем были пойманы камерами 3,5 раз. Замыкают пятерку лидеров по правонарушениям водители машин марки Lexus, они получили по 3,4 штрафа.
В среднем автолюбители Бурятии, как и водители по всей стране, предпочитают оплачивать штрафы на 13-й день после получения уведомления о правонарушении. Самые оперативные плательщики живут в Ленинградской области, Камчатском крае и Республике Крым. Водители этих регионов в среднем оплачивают штрафы на 10-й день. Дольше всего — 14 дней — тянут с оплатой в Красноярском, Хабаровском и Краснодарском краях.
По данным Дрома, самая распространённая сумма штрафа, которую оплачивают автолюбители страны, составляет 500 рублей. Максимальное количество штрафов в России получил житель Москвы. За 2021 год он «заработал» 200 правонарушений на общую сумму 190 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно в Улан-Удэ был задержан и привлечён к административной ответственности злостный нарушитель правил дорожного движения. За два месяца водитель накопил 160 штрафов на сумму 150 тысяч рублей. Из них 155 постановлений – за превышение скоростного режима.
В Бурятии составили топ-5 самых частых нарушений ПДД
Общество, Фото:
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