Две жительницы Улан-Удэ отметили столетний юбилей

Поздравления с круглой датой принимали Лидия Жарникова и Нина Потеева



В Бурятии на минувшей неделе вековой юбилей отметили две жительницы республики. Одна из них участница трудового фронта Лидия Ивановна Жарникова. Она родилась в Астрахани, в рабочей многодетной семье.



По словам дочери Лидии Ивановны – Людмилы Яковлевны, в 1940 году её мама окончила педагогическое училище и по распределению была направлена в Бурят-Монгольскую АССР, в Кяхтинский район.



- В годы Великой Отечественной войны мама работала учителем начальных классов, помощником секретаря районного комитета коммунистической партии СССР. В свободное от работы время вела агитационную работу, по поручению райкома партии осуществляла работу по сбору денежных средств от населения для постройки самолёта для Красной Армии, организовывала молодёжь для проведения концертов, соревнований с целью поддержания трудового настроя тружеников села, - поделилась Людмила Яковлевна.



Лидия Ивановна – вдова участника Великой Отечественной войны. Она награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войне», орденом «Трудового Красного Знамени», имеет звание «Отличник народного образования», юбилейные медали. Воспитала трёх детей, помогает шести внукам и девяти правнукам. Сегодня она проживает в Улан-Удэ.



Другой юбиляр – Нина Будаевна Потеева. Она родилась в улусе Хапхай (Торы) Тункинского района Бурятии, является участником трудового фронта, имеет звание «Ветеран труда», вдова участника Великой Отечественной войны. Был репрессирована по политическим мотивам, впоследствии реабилитирована. Сегодня Нина Будаевна проживает в Улан-Удэ со своей дочерью Верой Доржиевной.



Из рассказов именинницы известно, что в 1930 году решением «тройки» семья была выслана в Красноярский край. Дед и отец были репрессированы. Нине удалось сбежать, шла ночами, днями скрывалась в лесу.



- Мне удалось найти родного дядю, но родственники боялись пускать меня в дом. Я вынуждена была спать во дворе, в стоге сена, - вспомнила годы детства Нина Будаевна. - С большими трудностями дяде удалось получить справку и устроить меня в седьмой класс Кыренской школы. Радость длилась недолго. На зимних каникулах меня арестовали как дочь врага народа, отпустили только спустя несколько месяцев.



Несмотря на то, что Нина вынужденно пропустила занятия, она сумела сдать выпускные экзамены. Вернулась в родной улус Хапхай, который вошел в состав Торского сомонного Совета и теперь называется село Торы, устроилась работать на животноводческую ферму.



В 1940 году поступила в торговый техникум в Улан-Удэ и там же устроилась истопником. Перебивалась с хлеба на воду, училась на очном отделении. В 1945 году поступила в учительский институт, после окончания которого работала учителем истории.



Её педагогический стаж – 40 лет. Нина Будаевна воспитала 4 детей, помогает 11 внукам, 22 правнукам и 8 праправнукам. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

