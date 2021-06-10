В Селенгинском районе Бурятии готовятся к строительству очистных

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Окончание работ по проекту запланировано на 2023 год



В Бурятии администрацией Селенгинского района для проектирования очистных сооружений представлено три земельных участка общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Предполагаемая стоимость реализации проекта по результатам проведённой ФАУ «Главгосэкспертиза России» экспертной оценки и анализа стоимостных показателей составляет почти 186 миллионов рублей.



- В настоящее время АО «Байкалводпроект» готовит проектно-сметную документацию. Окончание строительства планируется в 2023 году, - добавил Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.



Напомним, что Бурятия получит 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию 21 очистного сооружения. До 2024 года в республике должны построить и реконструировать очистные сооружения, соответствующие всем современным требованиям, в Улан-Удэ, Северобайкальске, Выдрино, Янчукане, Гусином Озере, Ангое, Кичере, Усть-Баргузине, Баргузине, Наушках, Селенгинске, Танхое, Тапхаре, Истоке, Иволгинске, Сухой, Бичуре, Татаурово, Таловке, Новом Уояне и Каменске. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

