 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Иркутске построили гараж-самоволку на территории театра

В Иркутске построили гараж-самоволку на территории театра
Общество,  Фото:УФССП по Иркутской области
Незаконный гараж пришлось демонтировать

В Иркутске демонтировали гараж на территории театра юного зрителя, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Металлический гараж на площади 21 кв.м. на земле театра самовольно поставили супруги.

Добровольно свою самоволку они в положенный срок не снесли.

- Мужчина с женщиной в установленный законом срок судебное решение не исполнили. В связи с этим были привлечены к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), им назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей каждому. Также вынесен исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей каждому, - рассказал начальник межрайонного отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера Александр Носков.

Лишь после принятия данных мер принудительного характера супруги демонтировали гараж.

самовольные постройки гараж театр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии произошёл новый всплеск заболеваемости COVID-19
В Бурятии произошёл новый всплеск заболеваемости COVID-19
Общество, 10.06.2021
Большими темпами растёт число новых заражённых, а также госпитализированных пациентов
В Иркутске построили гараж-самоволку на территории театра
В Иркутске построили гараж-самоволку на территории театра
Общество, 10.06.2021
Незаконный гараж пришлось демонтировать
Юниорскую сборную Бурятии по борьбе покинул старший тренер
Юниорскую сборную Бурятии по борьбе покинул старший тренер
Общество, 10.06.2021
За пять лет работы старший тренер не получил ни рубля
О малышке Адисе из Бурятии узнала королева Елизавета II
О малышке Адисе из Бурятии узнала королева Елизавета II
Общество, 10.06.2021
Королева пожелала супругам Гармаевым и их дочери успешного лечения
В Улан-Удэ пожарные соревновались в подъёме по штурмовой лестнице
В Улан-Удэ пожарные соревновались в подъёме по штурмовой лестнице
Общество, 10.06.2021
Продолжаются республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту
В Улан-Удэ осуждённые женщины занялись чирлидингом
В Улан-Удэ осуждённые женщины занялись чирлидингом
Общество, 10.06.2021
Все команды подготовили индивидуальные программы
В Бурятии дорога пришла в негодность спустя полгода после ремонта
В Бурятии дорога пришла в негодность спустя полгода после ремонта
Общество, 10.06.2021
На недавно отремонтированной дороге появились ямы и выбоины
Уроженец Бурятии стал лауреатом Госпремии в области науки
Уроженец Бурятии стал лауреатом Госпремии в области науки
Общество, 10.06.2021
Награду учёному президент вручит в Кремле
Чита примет чемпионат Забайкалья по дартсу
Чита примет чемпионат Забайкалья по дартсу
Общество, 10.06.2021
Соревнования состоятся 13 июня в дисциплине «Американский крикет»
В Бурятии сегодня днём до +30 градусов
В Бурятии сегодня днём до +30 градусов
Общество, 10.06.2021
Местами по республике кратковременные дожди, грозы
По северу Бурятии проедет медицинский поезд
По северу Бурятии проедет медицинский поезд
Общество, 09.06.2021
«Академик Федор Углов» в июне совершит поездку на БАМ
Ракетчики из Забайкалья совершают марш в Астраханскую область
Ракетчики из Забайкалья совершают марш в Астраханскую область
Общество, 09.06.2021
Им предстоит преодолеть свыше 6 тысяч километров
В Иркутской области проведут командную фотоохоту
В Иркутской области проведут командную фотоохоту
Общество, 09.06.2021
Победителей конкурса наградят призами
В Бурятии мотострелки получили новейший комплекс связи
В Бурятии мотострелки получили новейший комплекс связи
Общество, 09.06.2021
«Переселенец» поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^