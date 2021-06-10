В Иркутске построили гараж-самоволку на территории театра

Общество, Фото: УФССП по Иркутской области

Незаконный гараж пришлось демонтировать



В Иркутске демонтировали гараж на территории театра юного зрителя, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



Металлический гараж на площади 21 кв.м. на земле театра самовольно поставили супруги.



Добровольно свою самоволку они в положенный срок не снесли.



- Мужчина с женщиной в установленный законом срок судебное решение не исполнили. В связи с этим были привлечены к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), им назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей каждому. Также вынесен исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей каждому, - рассказал начальник межрайонного отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера Александр Носков.



Лишь после принятия данных мер принудительного характера супруги демонтировали гараж.



