 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 июня

11 июня

Популярное

Юниорскую сборную Бурятии по борьбе покинул старший тренер

Юниорскую сборную Бурятии по борьбе покинул старший тренер
Общество,  Фото:страница Баяра Цыренова
За пять лет работы старший тренер не получил ни рубля

9 июня юниорскую сборную Бурятии по вольной борьбе покинул старший тренер Баяр Цыренов. О своём решении он сообщил на своей странице в Instagram.

Баяр Цыренов проработал в сборной пять лет.

- Результат, конечно, не совсем тот, который я хотел и планировал за все эти годы, но всё равно очень рад им: три бронзовые медали на первенстве России в разные годы. Также в эти годы несколько ребят оставались в шаге от медалей. Ежегодно выигрываем в общекомандном зачёте на первенстве ДФО - не меньше пяти золотых медалей каждый год. Основная заслуга этих наград, конечно, работа личных тренеров ребят, - отметил бывший старший тренер.

Также он добавил, что все эти годы он работал на общественных началах и не получал денег за проводимые тренировки. Более того, зачастую сам вкладывал свои деньги или просил финансово помочь друзей. По сути Баяр Цыренов работал за идею – мечтал о появлении в Бурятии чемпиона мира или олимпийского чемпиона.

- С сентября 2020 года и до сегодняшнего дня министерство спорта готовы взять меня на ставку, но некоторые люди в федерации борьбы республики из-за личной неприязни против. И я думаю, смысла нет дальше работать, - пояснил Баяр Цыренов.

В конце Цыренов пожелал молодым борцам удачи и успехов, веры в себя, самоотдачи и терпения.


спорт вольная борьба тренер
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Росгвардейцы Бурятии стреляли в Крыму
Росгвардейцы Бурятии стреляли в Крыму
Общество, 12.06.2021
Росгвардейцы Бурятии в составе сборной Восточного округа стали призёрами чемпионата
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 12.06.2021
Лесные пожары бушуют в Иркутской области
В Бурятии суточный прирост коронавируса вырос до 170 больных
В Бурятии суточный прирост коронавируса вырос до 170 больных
Общество, 12.06.2021
В республике зафиксирован очередной резкий скачок заболеваемости COVID-19
Дари Саханова взяла бронзу теннисного турнира в Каталонии
Дари Саханова взяла бронзу теннисного турнира в Каталонии
Общество, 12.06.2021
В одном из матчей теннисистка из Бурятии победила фаворитку турнира
В Улан-Удэ прошёл турнир памяти Николая Петрова
В Улан-Удэ прошёл турнир памяти Николая Петрова
Общество, 12.06.2021
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с турнира по самбо памяти геройски погибшего пограничника Николая Петрова
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
Общество, 12.06.2021
Дожди ожидаются на юго-западе республики
В Улан-Удэ малоимущим школьникам окажут матпомощь
В Улан-Удэ малоимущим школьникам окажут матпомощь
Общество, 11.06.2021
Документы от родителей принимаются с 15 июня по 30 июля
В Забайкалье проведут окружные соревнования «Школа безопасности»
В Забайкалье проведут окружные соревнования «Школа безопасности»
Общество, 11.06.2021
На турнир приедут лучшие команды со всего ДФО
В Бурятии подвели итоги конкурса о «Заповедном Подлеморье»
В Бурятии подвели итоги конкурса о «Заповедном Подлеморье»
Общество, 11.06.2021
Победители посетят экотропу «К лежбищу байкальской нерпы» на Ушканьих островах
В Бурятии стартовал отбор фильмов и программ на «Алтаргану»
В Бурятии стартовал отбор фильмов и программ на «Алтаргану»
Общество, 11.06.2021
Заявки и документы принимаются до 21 июня
В Чите запустят летний проект по шахматам
В Чите запустят летний проект по шахматам
Общество, 11.06.2021
В столице Забайкалья пройдут еженедельные шахматные турниры
Бурятия примет вторую кураторскую школу проекта «NEMOSKVA»
Бурятия примет вторую кураторскую школу проекта «NEMOSKVA»
Общество, 11.06.2021
На Байкал для обмена опытом приедут кураторы из разных городов России
В Бурятии прошёл единый день специалиста РХБ защиты
В Бурятии прошёл единый день специалиста РХБ защиты
Общество, 11.06.2021
Занятия проводились на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа
В Забайкалье пекинес стал приёмной матерью двум котятам
В Забайкалье пекинес стал приёмной матерью двум котятам
Общество, 11.06.2021
Собака, тоскуя по своему потомству, стала выкармливать найдёнышей своим молоком

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^