За пять лет работы старший тренер не получил ни рубля
9 июня юниорскую сборную Бурятии по вольной борьбе покинул старший тренер Баяр Цыренов. О своём решении он сообщил на своей странице в Instagram.
Баяр Цыренов проработал в сборной пять лет.
- Результат, конечно, не совсем тот, который я хотел и планировал за все эти годы, но всё равно очень рад им: три бронзовые медали на первенстве России в разные годы. Также в эти годы несколько ребят оставались в шаге от медалей. Ежегодно выигрываем в общекомандном зачёте на первенстве ДФО - не меньше пяти золотых медалей каждый год. Основная заслуга этих наград, конечно, работа личных тренеров ребят, - отметил бывший старший тренер.
Также он добавил, что все эти годы он работал на общественных началах и не получал денег за проводимые тренировки. Более того, зачастую сам вкладывал свои деньги или просил финансово помочь друзей. По сути Баяр Цыренов работал за идею – мечтал о появлении в Бурятии чемпиона мира или олимпийского чемпиона.
- С сентября 2020 года и до сегодняшнего дня министерство спорта готовы взять меня на ставку, но некоторые люди в федерации борьбы республики из-за личной неприязни против. И я думаю, смысла нет дальше работать, - пояснил Баяр Цыренов.
В конце Цыренов пожелал молодым борцам удачи и успехов, веры в себя, самоотдачи и терпения.
Юниорскую сборную Бурятии по борьбе покинул старший тренер
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Росгвардейцы Бурятии в составе сборной Восточного округа стали призёрами чемпионата
Лесные пожары бушуют в Иркутской области
На ремонт выделили более 15 млн
В республике зафиксирован очередной резкий скачок заболеваемости COVID-19
В одном из матчей теннисистка из Бурятии победила фаворитку турнира
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с турнира по самбо памяти геройски погибшего пограничника Николая Петрова
Дожди ожидаются на юго-западе республики
Документы от родителей принимаются с 15 июня по 30 июля
На турнир приедут лучшие команды со всего ДФО
Победители посетят экотропу «К лежбищу байкальской нерпы» на Ушканьих островах
Заявки и документы принимаются до 21 июня
В столице Забайкалья пройдут еженедельные шахматные турниры
На Байкал для обмена опытом приедут кураторы из разных городов России
Занятия проводились на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа
Собака, тоскуя по своему потомству, стала выкармливать найдёнышей своим молоком