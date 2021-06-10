Юниорскую сборную Бурятии по борьбе покинул старший тренер

Общество, Фото: страница Баяра Цыренова

За пять лет работы старший тренер не получил ни рубля



9 июня юниорскую сборную Бурятии по вольной борьбе покинул старший тренер Баяр Цыренов. О своём решении он сообщил на своей странице в Instagram.



Баяр Цыренов проработал в сборной пять лет.



- Результат, конечно, не совсем тот, который я хотел и планировал за все эти годы, но всё равно очень рад им: три бронзовые медали на первенстве России в разные годы. Также в эти годы несколько ребят оставались в шаге от медалей. Ежегодно выигрываем в общекомандном зачёте на первенстве ДФО - не меньше пяти золотых медалей каждый год. Основная заслуга этих наград, конечно, работа личных тренеров ребят, - отметил бывший старший тренер.



Также он добавил, что все эти годы он работал на общественных началах и не получал денег за проводимые тренировки. Более того, зачастую сам вкладывал свои деньги или просил финансово помочь друзей. По сути Баяр Цыренов работал за идею – мечтал о появлении в Бурятии чемпиона мира или олимпийского чемпиона.



- С сентября 2020 года и до сегодняшнего дня министерство спорта готовы взять меня на ставку, но некоторые люди в федерации борьбы республики из-за личной неприязни против. И я думаю, смысла нет дальше работать, - пояснил Баяр Цыренов.



В конце Цыренов пожелал молодым борцам удачи и успехов, веры в себя, самоотдачи и терпения.





