В Чите пройдут первые региональные соревнования по лапте для взрослых





13 июня

Соревнования по лапте, посвящённые Дню России, состоятся 12 и 13 июня в Чите. Турнир состоится в рамках фестиваля «Люди и Солнце»на стадионе «Титовский», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.- Подобные соревнования по лапте уже проводились, но только среди школьников. Региональные соревнования старше 18 лет проводятся в Забайкальском крае впервые. Мы надеемся, что данное мероприятие даст толчок к развитию лапты в районах края, как более доступного вида спорта, который развивает у спортсменов не только, командное чувство игры, но и развивает такие двигательные качества, как быстрота, выносливость, ловкость, силу. А также умение метать мяч, как на дальность, так и в цель, - рассказал организатор турнира, капитан команды лаптового клуба «Чёрные волки» Денис Срулевич.В программе соревнований:- с 10:00 до 10:30 – заседание мандатной комиссии;- с 10:30 до 10:45 - жеребьёвка, заседание судейской коллегии;- с 10:45 до 11:15 – показательный матч;- с 11:15 до 12:00 – предварительные игры группового этапа;- с 12:00 до 12:30 – торжественное открытие соревнований;- с 12:30 до 18:00 – предварительные игры группового этапа;- с 18:00 до 20:00 – игры 1/8 финала.- с 10:00 до 10:40 – игры 1/4 финала;- с 10:40 до 11:20 – игры 1/1 финала;- с 11:30 до 12:10 – игра за 3 и 4 место;- с 12:10 до 12:50 – финал;- с 13:00 – церемония награждения победителей и призёров.