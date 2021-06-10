 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Чите пройдут первые региональные соревнования по лапте для взрослых

В Чите пройдут первые региональные соревнования по лапте для взрослых
Общество,  Фото:скриншот
Ранее подобные турниры проводились среди школьников

Соревнования по лапте, посвящённые Дню России, состоятся 12 и 13 июня в Чите. Турнир состоится в рамках фестиваля «Люди и Солнце»на стадионе «Титовский», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

- Подобные соревнования по лапте уже проводились, но только среди школьников. Региональные соревнования старше 18 лет проводятся в Забайкальском крае впервые. Мы надеемся, что данное мероприятие даст толчок к развитию лапты в районах края, как более доступного вида спорта, который развивает у спортсменов не только, командное чувство игры, но и развивает такие двигательные качества, как быстрота, выносливость, ловкость, силу. А также умение метать мяч, как на дальность, так и в цель, - рассказал организатор турнира, капитан команды лаптового клуба «Чёрные волки» Денис Срулевич.

В программе соревнований:

12 июня
- с 10:00 до 10:30 – заседание мандатной комиссии;
- с 10:30 до 10:45 - жеребьёвка, заседание судейской коллегии;
- с 10:45 до 11:15 – показательный матч;
- с 11:15 до 12:00 – предварительные игры группового этапа;
- с 12:00 до 12:30 – торжественное открытие соревнований;
- с 12:30 до 18:00 – предварительные игры группового этапа;
- с 18:00 до 20:00 – игры 1/8 финала.

13 июня
- с 10:00 до 10:40 – игры 1/4 финала;
- с 10:40 до 11:20 – игры 1/1 финала;
- с 11:30 до 12:10 – игра за 3 и 4 место;
- с 12:10 до 12:50 – финал;
- с 13:00 – церемония награждения победителей и призёров.

Возрастное ограничение 0+
Чита лапта соревнования спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Селенгинском районе Бурятии готовятся к строительству очистных
В Селенгинском районе Бурятии готовятся к строительству очистных
Общество, 10.06.2021
Окончание работ по проекту запланировано на 2023 год
Действия надзорных органов можно будет обжаловать в досудебном порядке
Действия надзорных органов можно будет обжаловать в досудебном порядке
Общество, 10.06.2021
С 1 июля вводится обязательное досудебное обжалование решений для 19 госорганов и 62 видов госконтроля
В Иркутске восстановят памятники участников Великой Отечественной
В Иркутске восстановят памятники участников Великой Отечественной
Общество, 10.06.2021
Программа реконструкции памятных мест рассчитана на 5 лет
В Бурятии появится библиотека имени Мэлса Самбуева
В Бурятии появится библиотека имени Мэлса Самбуева
Общество, 10.06.2021
Инициатива была поддержана Советом депутатов Закаменского района
В Бурятии отметили Вознесение Господне
В Бурятии отметили Вознесение Господне
Общество, 10.06.2021
В день празднования митрополит Иосиф совершил божественную литургию
В 113 микрорайоне Улан-Удэ ремонтируют дорогу
В 113 микрорайоне Улан-Удэ ремонтируют дорогу
Общество, 10.06.2021
Подрядчику предстоит устранить ряд замечаний
В Бурятии разыгрывают кубок по велогонкам на шоссе
В Бурятии разыгрывают кубок по велогонкам на шоссе
Общество, 10.06.2021
Второй этап соревнований перенесён на неопределённый срок
Спектакль Бурятского театра драмы покажут в Крыму
Спектакль Бурятского театра драмы покажут в Крыму
Общество, 10.06.2021
«Старик и море» примет участие в фестивале национальных театров России
В Иркутске открыли памятник первому брандмайору
В Иркутске открыли памятник первому брандмайору
Общество, 10.06.2021
На открытии памятника присутствовала праправнучка Александра Домишкевича
Бурятия заинтересована в совместных турпроектах с соседними регионами
Бурятия заинтересована в совместных турпроектах с соседними регионами
Общество, 10.06.2021
По мнению главы республики, Байкал станет точкой притяжения миллионного туристического потока
Две жительницы Улан-Удэ отметили столетний юбилей
Две жительницы Улан-Удэ отметили столетний юбилей
Общество, 10.06.2021
Поздравления с круглой датой принимали Лидия Жарникова и Нина Потеева
В районах Бурятии проектируется защита от паводков и наводнений
В районах Бурятии проектируется защита от паводков и наводнений
Общество, 10.06.2021
В настоящее время идёт работа над проектной документации
В Иркутской области могут ввести ограничения из-за коронавируса
В Иркутской области могут ввести ограничения из-за коронавируса
Общество, 10.06.2021
В регионе наметилась тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации
В Бурятии пересмотрели итоги конкурса композиторов
В Бурятии пересмотрели итоги конкурса композиторов
Общество, 10.06.2021
Композиция «Соёмбо» Дулмы Сунраповой была дисквалифицирована за нарушение условий конкурса
В Иркутской области стабилизировалась гидрологическая обстановка
В Иркутской области стабилизировалась гидрологическая обстановка
Общество, 10.06.2021
Сейчас в регионе нет подтопленных жилых домов и участков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^