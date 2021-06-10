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В Иркутске проведут «Народные игры от Бабра»

В Иркутске проведут «Народные игры от Бабра»
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовал приём заявок на общегородскую олимпиаду

Во второй половине лета на спортивных площадках Иркутска состоятся «Народные игры от Бабра». Это общегородская олимпиада среди 35 команд, мероприятие пройдёт в рамках Года массового спорта в Иркутске.

Принять участие в соревнованиях может любой иркутянин в возрасте от 18 до 50 лет, обязательное условие – прописка в Иркутске. Команды формируются среди горожан по 35 избирательным округам. По мере получения заявок организаторы будут формировать сборные. В команде – 12 человек (6 женщин и 6 мужчин). За каждой командой будет закреплен спонсор, который обеспечит её участников формой и собственной символикой (футболки и флаг), а также поддержит в подготовке к соревнованиям.

Олимпиада «Народные игры от Бабра» пройдёт в 2 этапа. Окружные соревнования состоятся 17 и 18 июля, а финалы – 31 июля и 1 августа. В окружном этапе принимают участие 35 команд. Им предстоит соревноваться в силовом троеборье (подтягивания, прыжки в длину, пресс), баскетболе (стритболе), дартсе и шашках. В городской финал выходят 8 команд. Их ожидают турниры по мини-футболу и волейболу, эстафеты и перетягивание каната. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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олимпиада Иркутск спорт
 
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