В Иркутске проведут «Народные игры от Бабра»

Стартовал приём заявок на общегородскую олимпиаду



Во второй половине лета на спортивных площадках Иркутска состоятся «Народные игры от Бабра». Это общегородская олимпиада среди 35 команд, мероприятие пройдёт в рамках Года массового спорта в Иркутске.



Принять участие в соревнованиях может любой иркутянин в возрасте от 18 до 50 лет, обязательное условие – прописка в Иркутске. Команды формируются среди горожан по 35 избирательным округам. По мере получения заявок организаторы будут формировать сборные. В команде – 12 человек (6 женщин и 6 мужчин). За каждой командой будет закреплен спонсор, который обеспечит её участников формой и собственной символикой (футболки и флаг), а также поддержит в подготовке к соревнованиям.



Олимпиада «Народные игры от Бабра» пройдёт в 2 этапа. Окружные соревнования состоятся 17 и 18 июля, а финалы – 31 июля и 1 августа. В окружном этапе принимают участие 35 команд. Им предстоит соревноваться в силовом троеборье (подтягивания, прыжки в длину, пресс), баскетболе (стритболе), дартсе и шашках. В городской финал выходят 8 команд. Их ожидают турниры по мини-футболу и волейболу, эстафеты и перетягивание каната. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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