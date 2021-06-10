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В Бурятии сегодня днём до +30 градусов

В Бурятии сегодня днём до +30 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами по республике кратковременные дожди, грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июня по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу и южному Прибайкалью местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +5, +10, местами до +1, по северу до 0, -2, днём +25, +30, по Прибайкалью и местами юго-западу +15, +20.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +27, +29.

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