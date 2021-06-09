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В Бурятии продолжается возведение статуи божества Арьяа Баала

В Бурятии продолжается возведение статуи божества Арьяа Баала
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Добровольцы обрабатывают антикоррозийной краской элементы барельефа

В Закаменском районе Бурятии в скором времени ожидается установка одного из самых больших барельефов в России – статуи одного из главных божеств буддийского пантеона Арьяа-Баала («Владыка взирающий»). Сейчас в местности Улаан Зураа начались буровые работы.

Как сообщает пресс-служба администрации района, для координации работ в Санагу прибыл художник-монументалист Юрий Мандаганов, с самого начала работавший над созданием проекта статуи. Помимо мастера, в село едут и добровольцы с соседних населённых пунктов для того, чтобы помочь обработать антикоррозийной краской элементы барельефа.

- Молодёжь, друзья, подруги, одноклассники, коллективы, семьи с детьми каждый день вносят свою лепту в благое дело. Поскольку данная работа требует тщательной обработки деталей, покраска движется медленно. В плане завершить данную работу 13-14 июня, - рассказали в благотворительном фонде «Нэгэдэл». – В связи с этим, дорогие друзья, просим вас найти время, организоваться, приехать! Провести время с пользой для себя, посетить наш дацан, помолиться, заодно оказать такую нужную сегодня помощь. Элементы, находящиеся на склоне, обработаны. Нам осталось покрасить части, выгруженные на территории дацана. Краска жидкая, стекает, поэтому надо быть в головном уборе и в рабочей одежде. С собой иметь кисточку и ведёрко для краски. Конечно же, перекус и хорошее настроение. Ждём вас!
буддизм статуя барельеф Закаменский район Бурятия
 
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