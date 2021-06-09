В Улан-Удэ защитили от затопления СНТ «Современник»

Общество, Фото: комитет городского хозяйства

В городе отгрейдировали 150 улиц



В Улан-Удэ прошли работы по недопущению затопления СНТ «Современник». Здесь спецтехника произвела отсыпку ул. Кипрейная, чтобы вода не подошла к жилым домам. Также обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории, сообщили в комитете городского хозяйства.



Улан-Удэ за прошедшие десятилетия сильно прирос в территории за счёт увеличения количества и площади микрорайонов, посёлков, ДНТ в черте города. На сегодня городская агломерация насчитывает более 67 тысяч частных домов. Провести к ним асфальтовое покрытие требует больших финансовых вложений. Пока временным решением является постоянное грейдирование улиц.



Ежедневно в рабочие дни, начиная с 16 марта 2021 года после таяния снега, выполняется грейдирование и отсыпка дорожного полотна с неусовершенствованным покрытием. Грейдирование производится по плановому графику, а также по запросам районных администраций.



На сегодня отгрейдировано 150 улиц, в том числе в Октябрьском районе - 57 улиц, в Железнодорожном районе – 48 улиц, в Советском районе – 45 улиц. Отсыпка щебнем и щебеночно-песчаной смесью выполнена на 33 улицах.



В июне были выполнены работы по ул. Цивилева, Путиловская, Загустайская, Магистральная, Бийская, Ченкирова, Папанина, Независимая, Измайловская, Артёма, Фортуны, в 126 мкр, в мкр. Энергетик.



Грейдирование дорог – это выравнивание дорожного покрытия с целью получения нужного профиля и уклона. Выполняется эта процедура на дорогах с грунтовым покрытием, которые связывают небольшие населенные пункты, дачные поселки с автомобильными трассами. Созданы такие дороги из щебня и песка, которые послойно уложены и утрамбованы на земляном полотне. Выравниваются эти слои грейдерами - самоходными землеройно-транспортная техника с ножевым рабочим органом. Профилирование выполняют автогрейдерами за один-два прохода по одному месту. Количество профилировок за сезон зависит от интенсивности движения, погодных условий и состояния покрытия.

