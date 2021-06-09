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В Бурятии назвали победителей конкурса авторов бурятской песни

В Бурятии назвали победителей конкурса авторов бурятской песни
Общество,  Фото:pixabay.com
Гран-при выиграла Дашима Цынгуева

В Бурятии подвели итоги конкурса создателей бурятской песни. Гран-при конкурса завоевала Дашима Цынгуева с песней «Нухэдни, таанадтаа» (слова и музыка Дашимы Цынгуевой).

Первое место заняла Энгельсина Гармаева с песней «Арюун hайхан Аха нютаг – Хий мориной орон» (слова Энгельсины Гармаевой, музыка Пурбо Дамиранова).

Второе место у Булата Бадмаева с песней «Энхэргэн дулаахан эжымни» (слова Хандажапа Цыренова, музыка Булата Бадмаева).

Третье место взяла Дулма Сунрапова с песней «Соёмбо» (слова и музыка Дулмы Сунраповой). Также третье место у Дениса Кузнецова с песней «Хабарай зурхэнууд» (слова Дениса Кузнецова и Лилии Ардаевой, музыка Дениса Кузнецова).

По вопросам репетиций и подготовки к фестивалю «Золотой голос Байкала» организаторы свяжутся с победителями позднее, сообщает пресс-служба театра «Байкал».
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