Ранее в лесхозе на вооружении был только колесный трактор
В Бурятии сотрудники Джидинского лесхоза встретили новый мощный бульдозер.
- У нас на вооружении был только колесный трактор, но из-за болот и гор он не везде мог пройти. На новом бульдозере мы доберёмся даже к самым труднодоступным пожарам, - рассказал главный механик Джидинского лесхоза Григорий Потыльцин.
С помощью такого бульдозера лесники прокладывают минерализованные полосы, не допуская распространение огня.
- Пока мы ещё не проводили никаких мероприятий на новом бульдозере, но планируем прокладывать минерализованные полосы. Думаю, что с новым бульдозером мы будем быстрее и качественнее выполнять противопожарные мероприятия, - сообщил руководитель Джидинского лесхоза Вениамин Хребтов.
Всего в Бурятию в прошлом году поступило 30 единиц лесопожарной техники, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятию поступил бульдозер для борьбы с лесными пожарами
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