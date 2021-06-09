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В Бурятию поступил бульдозер для борьбы с лесными пожарами

В Бурятию поступил бульдозер для борьбы с лесными пожарами
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Ранее в лесхозе на вооружении был только колесный трактор

В Бурятии сотрудники Джидинского лесхоза встретили новый мощный бульдозер.

- У нас на вооружении был только колесный трактор, но из-за болот и гор он не везде мог пройти. На новом бульдозере мы доберёмся даже к самым труднодоступным пожарам, - рассказал главный механик Джидинского лесхоза Григорий Потыльцин.

С помощью такого бульдозера лесники прокладывают минерализованные полосы, не допуская распространение огня.

- Пока мы ещё не проводили никаких мероприятий на новом бульдозере, но планируем прокладывать минерализованные полосы. Думаю, что с новым бульдозером мы будем быстрее и качественнее выполнять противопожарные мероприятия, - сообщил руководитель Джидинского лесхоза Вениамин Хребтов.

Всего в Бурятию в прошлом году поступило 30 единиц лесопожарной техники, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

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