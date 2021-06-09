Ракетчики из Забайкалья совершают марш в Астраханскую область

Им предстоит преодолеть свыше 6 тысяч километров



Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, оснащённого оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М», приступили к совершению комбинированного марша из пункта постоянной дислокации в Забайкальском крае на полигон «Капустин Яр», расположенный в Астраханской области. Здесь состоится тактическое учение с нанесением ракетных ударов. Подразделения выполнят передислокацию в составе трёх воинских эшелонов на расстояние свыше 6 тысяч километров.



- Ранее военнослужащие с участием представителей предприятий- изготовителей завершили регламентные работы и провели подготовку техники к выполнению задач по предназначению. Начиная с сегодняшнего дня, расчёты приступают к отработке маршевой выучки и выполнению нормативов по погрузке (разгрузке) крупногабаритной техники ракетного комплекса, в том числе пусковых установок и транспортно-заряжающих машин на базе тягачей с колёсной формулой 8х8, - сообщает пресс-служба ВВО.



На полигоне ракетчикам предстоит совершенствовать навыки в развертывании ОТРК, загрузке ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин. На завершающем этапе учения они выполнят боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим объекты условного противника. Для контроля и оценки точности поражения целей на этапе боевых пусков будут применяться беспилотные летательные аппараты.

