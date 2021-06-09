Случай произошёл в Тункинском районе
В Бурятии сотрудники национального парка «Тункинский» при плановом рейдовом патрулировании случайно встретили в местности Кутул трёх птенцов длиннохвостой неясыти. Они сидели в ряд на ветке и с любопытством смотрели на группу госинспекторов. Инспекторы не стали близко подходить к птенцам и пошли своей дорогой дальше.
- Полёт длиннохвостой неясыти лёгкий, бесшумный и очень манёвренный. Сквозь густую крону деревьев она пролетает, не задев ни одной ветки. Бодрствует и охотится неясыть в темноте, а светлое время суток проводит сидя на ветке дерева у самого ствола. Подпускает к себе на довольно близкое расстояние. При приближении человека слетает с ветки, как бы падает, и быстро удаляется в лес, очень маневренно огибая густые ветви деревьев, – сообщает пресс-служба нацпарка.
В Бурятии инспекторы встретили птенцов неясыти
Общество, Фото:
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