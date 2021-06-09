В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

Проверка состоится в эту пятницу



Вечером 11 июня в Улан-Удэ наряды ДПС проведут массовую проверку водителей.



В течение нескольких часов наряды ГИБДД будут работать на основных магистральных улицах столицы Бурятии.



- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также использованию водителями и пассажирами ремней безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



С начала года по вине водителей в состоянии опьянения произошло 60 ДТП, в которых погибли 13 человек и ранены 79. Задержаны свыше 3350 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.



Сообщить в полицию о водителях, которые представляют опасность для окружающих, по телефонам 102, 292902, 292999 .

