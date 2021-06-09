В Кабанском районе Бурятии вводится реверсивное движение

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Переёмная



В Бурятии на 225 километре трассы Р-258 «Байкал» вводится реверсивное движение. Движение автотранспорта на данном участке будет осуществляться по временному мосту в режиме реверсивного движения до 15 ноября 2022 года.



Временные ограничения связаны с выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции моста через реку Переёмная в Кабанском районе республики.



- Искусственное сооружение имеет важнейшее социальное значение, так как оно обеспечивает автомобильное сообщение между центральной частью России и Дальним Востоком, - сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



В ходе реконструкции мост переустроят под современные нагрузки: расширят проезжую часть, увеличат грузоподъёмность. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут горизонтальную разметку. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.

