Ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Переёмная
В Бурятии на 225 километре трассы Р-258 «Байкал» вводится реверсивное движение. Движение автотранспорта на данном участке будет осуществляться по временному мосту в режиме реверсивного движения до 15 ноября 2022 года.
Временные ограничения связаны с выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции моста через реку Переёмная в Кабанском районе республики.
- Искусственное сооружение имеет важнейшее социальное значение, так как оно обеспечивает автомобильное сообщение между центральной частью России и Дальним Востоком, - сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В ходе реконструкции мост переустроят под современные нагрузки: расширят проезжую часть, увеличат грузоподъёмность. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут горизонтальную разметку. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.
В Кабанском районе Бурятии вводится реверсивное движение
Общество, Фото:
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