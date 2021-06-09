«Переселенец» поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи
В мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Бурятии, поступил новейший цифровой комплекс связи «Переселенец». Комплекс спроектирован на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-53501 с колёсной формулой 6х6. Новое поступление техники призвано повысить качество системы связи между пунктами управления в полевых условиях.
- В состав комплекса входят радиостанция «Акведук-25У», радиорелейная станция, цифровое радиорелейное оборудование, абонентский терминал, комплект технической обработки сообщений, коммутатор открытой связи и другие средства. Данный комплекс позволяет создавать более 100 различных каналов связи. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи, - сообщает пресс-служба ВВО.
Комплекс пройдёт проверку в ходе тактических учений в августе текущего года, где в условиях, максимально приближённым к боевым, будут апробированы новые способы построения линий связи и управления подразделениями.
В Бурятии мотострелки получили новейший комплекс связи
Общество, Фото:
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