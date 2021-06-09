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В Улан-Удэ изменится схема движения восьми автобусов

В Улан-Удэ изменится схема движения восьми автобусов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Причина в ремонте трамвайных путей

В Улан-Удэ в связи с ремонтом трамвайных путей по ул. Сахьяновой с 12 по 13 июня будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 2, 21, 27, 29, 30, 59, 70, 71.

12 июня будет закрыто движение транспорта в направлении ул. Терешковой (от остановки «Бурятский научный центр» до пересечения ул. Сахьяновой с ул. Терешковой).

Объезд закрытого для движения участка автобусами городских маршрутов №№ 2, 21, 30, 59 будет осуществляться по ул. Дарханская – ул. Жердева – пр. Строителей – ул. Боевая – далее по утвержденным схемам.

Автобусы маршрута № 27 в направлении ул. Терешковой будут следовать через ул. Боевая – далее по утвержденной схеме.

В обратном направлении схемы городских маршрутов остаются без изменений.

Автобусы маршрута № 71 будут следовать через ул. Ключевская – ул. Трубачеева – далее по утвержденной схеме.

13 июня будет закрыто движение транспорта в направлении ул. Ключевская (от пересечения ул. Сахьяновой с ул. Терешковой до остановки «Налоговая № 1»).

Объезд закрытого для движения участка автобусами городских маршрутов №№ 2, 21, 29, 59 будет осуществляться по ул. Боевая – пр. Строителей – ул. Жердева – ул. Дарханская – далее по утвержденным схемам.

Автобусы маршрута № 27 в направлении ул. Мокрова будут следовать через ул. Боевая – далее по утвержденной схеме.

В обратном направлении схемы городских маршрутов остаются без изменений.

Автобусы маршрута № 70 будут следовать через ул. Трубачеева – ул. Ключевская– далее по утвержденной схеме.


По информации администрации Улан-Удэ 
схема движения транспорта общественный транспорт
 
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