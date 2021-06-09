Гастроли прошли впервые после начала пандемии
Артисты Бурятского театра оперы и балета вернулись с гастролей в Забайкальском крае. Творческая поездка была приурочена к 170-летию со дня присвоения Чите статуса города и областного центра, сообщили в пресс-службе оперного театра.
Серию гастрольных мероприятий 1 июня открыла пресс-конференция с участием директора Бурятского театра оперы и балета Эржены Жамбаловой и художественного руководителя балетной труппы Баярто Дамбаева.
Артисты представили на сцене Дома офицеров пять балетных постановок и гала-концерт. «Тамаши», «Тысяча и одна ночь», «Лебединое озеро», «Красавица Ангара». Для юных читинцев был показан балет-сказка «Кошкин дом».
- Все спектакли прошли с большим зрительским успехом, - заявили в Бурятском театре оперы и балета.
Читинцы оставили следующие отзывы:
«Бурятия, спасибо за грацию, красоту, свободу движений и счастье созерцать вас!»
«В восторге от мастерства, глубины, широты – объяли необъятное – в эмоциональном плане огромный подъем! Душа парит вместе с полетом ваших артистов!»
«Сегодня я была на балете впервые, пришла с дочкой четырех лет. Я под большим впечатлением! Дочка в восторге! Балет – это большой труд и невероятно красиво! Спасибо вам!»
Высокую оценку дал заместитель министра культуры Забайкальского края Дмитрий Дылыков. «Красота, простота и изящество», - отметил он после завершения гала-концерта.
Также балетная труппа дала серию мастер-классов по балетной технике, по сценическому гриму и причёскам для учащихся хореографической школы «Русский балет».
В честь празднования юбилейного Дня города маленькие артисты Читы выступили с солистами Бурятского театра оперы и балета на главных площадках города.
Гастроли прошли впервые после начала пандемии. Затем Бурятский театр отправится на гастроли в Иркутск.
Бурятский оперный театр завершил гастроли в Чите
Общество, Фото:
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