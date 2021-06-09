Досрочная выплата пенсий в том числе коснётся пенсионеров-клиентов ряда банков
Празднование Дня России и в связи с этим нерабочие дни внесли в график выплаты пенсий за июнь небольшие изменения, сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.
Так, пенсионеры, получающие выплаты 14 числа каждого месяца через кредитные учреждения, пенсию за июнь получат в пятницу, 11 июня.
Досрочная выплата пенсий коснётся пенсионеров, являющихся клиентами Сбербанка, Россельхозбанка, Росбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Совкомбанка, Восточного экспресс банка, а также Промсвязьбанка, банка Открытие и Росгосстрахбанка.
Через отделения связи «Почты России» выплата пенсий за праздничный нерабочий день 12 июня будет производиться 11 июня.
Выплата пенсий за воскресенье, 13 июня, и понедельник, 14 июня, будет производиться в соответствии с графиком работы почтовых отделений.
Если в день досрочной доставки пенсии пенсионера не окажется дома, то за получением пенсии он может обратиться в своё почтовое отделение в любой рабочий день до окончания выплатного периода, который завершается в республике 21 июня.
В Бурятии из-за Дня России досрочно выплатят пенсии
Общество, Фото:
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