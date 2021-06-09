 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

В Бурятии из-за Дня России досрочно выплатят пенсии

В Бурятии из-за Дня России досрочно выплатят пенсии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Досрочная выплата пенсий в том числе коснётся пенсионеров-клиентов ряда банков

Празднование Дня России и в связи с этим нерабочие дни внесли в график выплаты пенсий за июнь небольшие изменения, сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.

Так, пенсионеры, получающие выплаты 14 числа каждого месяца через кредитные учреждения, пенсию за июнь получат в пятницу, 11 июня.

Досрочная выплата пенсий коснётся пенсионеров, являющихся клиентами Сбербанка, Россельхозбанка, Росбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Совкомбанка, Восточного экспресс банка, а также Промсвязьбанка, банка Открытие и Росгосстрахбанка.

Через отделения связи «Почты России» выплата пенсий за праздничный нерабочий день 12 июня будет производиться 11 июня.

Выплата пенсий за воскресенье, 13 июня, и понедельник, 14 июня, будет производиться в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

Если в день досрочной доставки пенсии пенсионера не окажется дома, то за получением пенсии он может обратиться в своё почтовое отделение в любой рабочий день до окончания выплатного периода, который завершается в республике 21 июня. 
пенсии день России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский оперный театр завершил гастроли в Чите
Бурятский оперный театр завершил гастроли в Чите
Общество, 09.06.2021
Гастроли прошли впервые после начала пандемии
В Бурятии из-за Дня России досрочно выплатят пенсии
В Бурятии из-за Дня России досрочно выплатят пенсии
Общество, 09.06.2021
Досрочная выплата  пенсий в том числе коснётся пенсионеров-клиентов ряда банков
В Бурятии отменили выпускные вечера
В Бурятии отменили выпускные вечера
Общество, 09.06.2021
«Это не потому, что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно», - заявил глава Бурятии
В Бурятии постановщики оперы заразились коронавирусом
В Бурятии постановщики оперы заразились коронавирусом
Общество, 09.06.2021
В Бурятском оперном театре объяснили отмену премьеры «Евгения Онегина»
Бурятия вошла в топ-60 мест для загадывания желаний
Бурятия вошла в топ-60 мест для загадывания желаний
Общество, 09.06.2021
Первое место находится в пригороде Улан-Удэ, второе – в Баргузинском районе
В Бурятии должника по алиментам отправили в колонию
В Бурятии должника по алиментам отправили в колонию
Общество, 09.06.2021
Нерадивый отец трудоустроился, но не платил алименты с доходов
В Улан-Удэ построят новый стадион
В Улан-Удэ построят новый стадион
Общество, 09.06.2021
Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на Стеклозаводе
Воздушные шары убивают нерп и рыбу на Байкале
Воздушные шары убивают нерп и рыбу на Байкале
Общество, 09.06.2021
Нерпы и рыбы принимают сдутые шары за еду и глотают их
В Бурятии выявили 110 заразившихся коронавирусом за сутки
В Бурятии выявили 110 заразившихся коронавирусом за сутки
Общество, 09.06.2021
Третья волна коронавируса в республике удерживает высокий темп
В Бурятии борьба среди самых быстрых пожарных вышла напряжённой
В Бурятии борьба среди самых быстрых пожарных вышла напряжённой
Общество, 09.06.2021
Победитель среди мужчин опередил соперника всего лишь на две сотых секунды
Расписание поезда «Иркутск – Улан-Удэ» изменится на день
Расписание поезда «Иркутск – Улан-Удэ» изменится на день
Общество, 09.06.2021
Разница с действующим расписанием составит до восьми минут
В Бурятии новый спорткомплекс покрывается трещинами
В Бурятии новый спорткомплекс покрывается трещинами
Общество, 09.06.2021
Хрупкие трибуны и вовсе могут провалиться под зрителями
В Бурятии уголовника незаконно призвали в армию
В Бурятии уголовника незаконно призвали в армию
Общество, 09.06.2021
Уголовное дело в отношении призывника ещё не было расследовано

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^