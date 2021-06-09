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В Бурятии водитель «Лексуса» прикрыл номер тряпкой, но всё равно попался

В Бурятии водитель «Лексуса» прикрыл номер тряпкой, но всё равно попался
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ветер приподнял тряпку аккурат перед камерой

В Бурятии попался неудачливый водитель «Лексуса». На автодороге «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» он превысил скорость. «Лексус» проехал со скоростью 166 км/ч, что зафиксировали камеры ГИБДД.

При этом водитель, вероятно, был уверен в своей безнаказанности. Всё потому, что он заранее прикрыл госномер тряпкой Вот только в момент проезда под камерой порывом ветра тряпочку приподняло, и номер «засветился».

- Несмотря на хитрости автовладельца, нарушитель был установлен сотрудниками ГИБДД. В настоящее время нарушителю вынесено постановление по ч. 6 ст. 12.9 КоАП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно в Улан-Удэ был задержан и привлечён к административной ответственности злостный нарушитель правил дорожного движения. За два месяца водитель накопил 160 штрафов на сумму 150 тысяч рублей. Из них 155 постановлений – за превышение скоростного режима.

ГИБДД водители
 
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