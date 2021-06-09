В медучреждении проведут плановый косметический ремонт и дезинфекцию
В столице Забайкальского края городской родильный дом по улице Шилова с 7 по 30 июня закроется на плановую дезинфекцию и проведение текущего ремонта. Медицинская помощь будет оказываться в перинатальном центре краевой клинической больницы, Забайкальском краевом перинатальном центре и краевой детской клинической больнице.
- Закрытие родовспомогательных учреждений на плановый ремонт и плановую дезинфекцию является многолетней практикой, которая не приводит к ухудшению качества медицинской помощи населению края. Кроме того, для оказания специализированной медицинской помощи по выхаживанию недоношенных детей имеются два отделения патологии новорожденных в краевой детской клинической больнице, - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.
Она также добавила, что на период закрытия городского родильного дома маршрутизация пациентов будет производиться следующим образом: приём рожениц забайкальским краевым перинатальным центром (ул. Коханского, 16) будет происходить по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Перинатальный центр краевой клинической больницы (ул. Коханского, 7) будет дежурить во вторник, четверг и субботу.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края, в период поочередного закрытия всех родовспомогательных учреждений маршрутизация новорожденных и беременных пересматривается с учётом всех имеющихся ресурсов.
В Чите временно закроют городской родильный дом
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