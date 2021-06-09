В Чите временно закроют городской родильный дом

Общество, Фото: пресс-служба минздрава Забайкальского края

В медучреждении проведут плановый косметический ремонт и дезинфекцию



В столице Забайкальского края городской родильный дом по улице Шилова с 7 по 30 июня закроется на плановую дезинфекцию и проведение текущего ремонта. Медицинская помощь будет оказываться в перинатальном центре краевой клинической больницы, Забайкальском краевом перинатальном центре и краевой детской клинической больнице.



- Закрытие родовспомогательных учреждений на плановый ремонт и плановую дезинфекцию является многолетней практикой, которая не приводит к ухудшению качества медицинской помощи населению края. Кроме того, для оказания специализированной медицинской помощи по выхаживанию недоношенных детей имеются два отделения патологии новорожденных в краевой детской клинической больнице, - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.



Она также добавила, что на период закрытия городского родильного дома маршрутизация пациентов будет производиться следующим образом: приём рожениц забайкальским краевым перинатальным центром (ул. Коханского, 16) будет происходить по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Перинатальный центр краевой клинической больницы (ул. Коханского, 7) будет дежурить во вторник, четверг и субботу.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края, в период поочередного закрытия всех родовспомогательных учреждений маршрутизация новорожденных и беременных пересматривается с учётом всех имеющихся ресурсов.





