Картина «Солнцем поцелованные» была отмечена за гуманистическое отображение проблем современного мира
Фильм режиссёра Николая Гадомского «Солнцем поцелованные» (12+) стал обладателем двух дипломов тридцатого международного кинофорума «Золотой витязь», который прошёл в городе Севастополе.
Кинокартина удостоилась двух дипломов фестиваля: «За гуманистическое отображение актуальных проблем современной картины мира» и специального диплома от Севастопольского благочиния симферопольской и крымской епархии московского патриархата.
Фильм «Солнцем поцелованные» снят по произведению забайкальской журналистки, писательницы Елены Чубенко, которая стала автором сценария киноленты. Работа над картиной велась три года. Фильм рассказывает о нелёгкой доле людей в тылу в годы Великой Отечественной войны. По словам режиссёра, он стал своеобразной хронологией военных лет глазами забайкальцев. В кинокартине снялись артисты забайкальского краевого драматического театра, члены Союза театральных деятелей.
Международный кинофорум «Золотой Витязь» в этом году стал юбилейным. Проект был основан в 1992 году народным артистом России Николаем Бурляевым и с тех пор объединяет кинематографистов из разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». В этом году Международный кинофорум проходил в Севастополе в седьмой раз. Участники проекта состязались в шести номинациях: игровые, анимационные, документальные короткометражные и документальные полнометражные фильмы, фильмы для детей, дебютные и студенческие кинокартины. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский фильм удостоился дипломов международного кинофорума
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