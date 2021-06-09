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В Иркутск впервые приехал Александринский театр

В Иркутск впервые приехал Александринский театр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Театр покажет три постановки, а также проведёт художественные встречи

В Иркутске впервые выступает национальный драматический театр России (Александринский театр). Спектакли пройдут по 12 июня на сцене Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова. Гастроли состоятся в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

- Наш театр первый раз в Иркутске. Это экзамен для нас, тем более город имеет такие богатые театральные традиции. Мы хотим выступить достойно, показать, что, несмотря на то, что нам 265 лет, наш театр живой, а не музейный, - отметил художественный руководитель ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» Валерий Фокин.

Гастрольная афиша театра включает показы двух постановок из творческого цикла «Монологи в Царском фойе»: моноспектакля народного артиста России, лауреата государственной премии России Сергея Паршина «Охота жить!» (16+) и моноспектакля народного артиста России Игоря Волкова «Записки нервного капельдинера» (16+), а также спектакля режиссёра Хуго Эрикссена «Демагог» (16+) по пьесе Кирилла Фокина.

Также состоятся творческие встречи с художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным, автором пьесы Кириллом Фокиным, режиссёром Хуго Эрикссеном и артистами. Кроме этого, молодые артисты Александринского театра проведут «Актёрский тренинг».

Гастрольный проект реализуется на основе софинансирования из средств федерального и областного бюджетов, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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