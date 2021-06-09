Бурятский атлет зажигает на тренировках









Несколько видео с тренировок опубликовал паблик «buryatia_talents». Менее чем за сутки видео посмотрели 1,4 тысячи человек.



Также Волков ведёт аккаунт в Tik Tok. Там его ролики набирают по несколько тысяч просмотров. Самым популярным видео стало «Тренировка в деревне». На нём парень колет дрова на скорость.



Молодой человек семь лет занимался вольной борьбой. На его странице значится, что он мастер спорта международного класса по стритлифтингу по версии WSF. Помимо воркаута, спортсмен любит играть в шахматы.



Атлет из Бурятии, тренер по воркауту Артур Волков поразил пользователей Instagram и TikTok своими трюками на тренировках.Сначала молодой человек без помощи ног, на вытянутых руках взобрался на высокий шест. После спортсмен выполнил на турнике так называемые «Ступеньки».