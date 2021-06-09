 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

Бурятский атлет зажигает на тренировках

Бурятский атлет зажигает на тренировках
Общество, 
Тренер по ворауту эффектно взбирается на шест при помощи одних только рук

Атлет из Бурятии, тренер по воркауту Артур Волков поразил пользователей Instagram и TikTok своими трюками на тренировках.

Сначала молодой человек без помощи ног, на вытянутых руках взобрался на высокий шест. После спортсмен выполнил на турнике так называемые «Ступеньки».



Несколько видео с тренировок опубликовал паблик «buryatia_talents». Менее чем за сутки видео посмотрели 1,4 тысячи человек.

Также Волков ведёт аккаунт в Tik Tok. Там его ролики набирают по несколько тысяч просмотров. Самым популярным видео стало «Тренировка в деревне». На нём парень колет дрова на скорость.

Молодой человек семь лет занимался вольной борьбой. На его странице значится, что он мастер спорта международного класса по стритлифтингу по версии WSF. Помимо воркаута, спортсмен любит играть в шахматы. 
спорт тренировки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия вошла в топ-60 мест для загадывания желаний
Бурятия вошла в топ-60 мест для загадывания желаний
Общество, 09.06.2021
Первое место находится в пригороде Улан-Удэ, второе – в Баргузинском районе
В Бурятии должника по алиментам отправили в колонию
В Бурятии должника по алиментам отправили в колонию
Общество, 09.06.2021
Нерадивый отец трудоустроился, но не платил алименты с доходов
В Улан-Удэ построят новый стадион
В Улан-Удэ построят новый стадион
Общество, 09.06.2021
Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на Стеклозаводе
Воздушные шары убивают нерп и рыбу на Байкале
Воздушные шары убивают нерп и рыбу на Байкале
Общество, 09.06.2021
Нерпы и рыбы принимают сдутые шары за еду и глотают их
В Бурятии выявили 110 заразившихся коронавирусом за сутки
В Бурятии выявили 110 заразившихся коронавирусом за сутки
Общество, 09.06.2021
Третья волна коронавируса в республике удерживает высокий темп
В Бурятии борьба среди самых быстрых пожарных вышла напряжённой
В Бурятии борьба среди самых быстрых пожарных вышла напряжённой
Общество, 09.06.2021
Победитель среди мужчин опередил соперника всего лишь на две сотых секунды
Расписание поезда «Иркутск – Улан-Удэ» изменится на день
Расписание поезда «Иркутск – Улан-Удэ» изменится на день
Общество, 09.06.2021
Разница с действующим расписанием составит до восьми минут
В Бурятии новый спорткомплекс покрывается трещинами
В Бурятии новый спорткомплекс покрывается трещинами
Общество, 09.06.2021
Хрупкие трибуны и вовсе могут провалиться под зрителями
В Бурятии уголовника незаконно призвали в армию
В Бурятии уголовника незаконно призвали в армию
Общество, 09.06.2021
Уголовное дело в отношении призывника ещё не было расследовано
В Чите на скачках «Александра Невского» ожидают конников Бурятии
В Чите на скачках «Александра Невского» ожидают конников Бурятии
Общество, 09.06.2021
Соревнования пройдут на Читинской госконюшне
В Иркутской области проведут параспартакиаду «И невозможное возможно…»
В Иркутской области проведут параспартакиаду «И невозможное возможно…»
Общество, 09.06.2021
Отборочные этапы состоятся в муниципальных образованиях до 15 августа
В Бурятии становится теплее
В Бурятии становится теплее
Общество, 09.06.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается
В Улан-Удэ откроется итоговая выставка проекта «Натурные вторники»
В Улан-Удэ откроется итоговая выставка проекта «Натурные вторники»
Общество, 08.06.2021
Проект, где каждый желающий мог испытать себя в качестве художника, стартовал в марте
В Забайкалье долгожительница отметила 90-летний юбилей
В Забайкалье долгожительница отметила 90-летний юбилей
Общество, 08.06.2021
Юбиляру пожелали здоровья, мудрости и всеобщего уважения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^