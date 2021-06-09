Победителей конкурса наградят призами
В Иркутской области состоится конкурс-фотоохота «Легенды народов Приангарья». Мероприятие стартует 14 июня в 14:00. Командам предлагается пройти квест в своём населенном пункте (от которого подают заявку), выполняя задания и делая креативные фотографии, которые оценит жюри.
В конкурсе могут принимать участие заранее зарегистрированные команды от 3 до 5 человек в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Иркутской области.
Для участия необходимо подать заявку в центр социальных и информационных услуг для молодёжи до 11 июня, а также иметь не менее одного устройства с доступом в интернет и возможностью фотографирования (телефон/планшет). Кроме этого, нужно установить мессенджер Telegram.
Победителей конкурса наградят памятными призами, сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутской области проведут командную фотоохоту
Общество, Фото:
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