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В Иркутской области проведут командную фотоохоту

В Иркутской области проведут командную фотоохоту
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей конкурса наградят призами

В Иркутской области состоится конкурс-фотоохота «Легенды народов Приангарья». Мероприятие стартует 14 июня в 14:00. Командам предлагается пройти квест в своём населенном пункте (от которого подают заявку), выполняя задания и делая креативные фотографии, которые оценит жюри.

В конкурсе могут принимать участие заранее зарегистрированные команды от 3 до 5 человек в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Иркутской области.

Для участия необходимо подать заявку в центр социальных и информационных услуг для молодёжи до 11 июня, а также иметь не менее одного устройства с доступом в интернет и возможностью фотографирования (телефон/планшет). Кроме этого, нужно установить мессенджер Telegram.

Победителей конкурса наградят памятными призами, сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

Возрастное ограничение 12+
конкурс фотоконкурс Иркутская область
 
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