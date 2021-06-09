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В Бурятии должника по алиментам отправили в колонию

В Бурятии должника по алиментам отправили в колонию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нерадивый отец трудоустроился, но не платил алименты с доходов

В Тарбагатайском районе Бурятии мужчина, обязанный уплачивать алименты, скрыл информацию о своей работе. Полученные доходы он тратил только на себя, а алименты не платил, рассказали в УФССП по Бурятии.

По решению суда ежемесячно мужчина обязан выплачивать ¼ часть всех видов заработка или иного дохода на содержание своего ребенка, однако платил он крайне редко. Образовалась задолженность в размере около 264 тыс. рублей.

Судебный пристав неоднократно направлял повестки с требованием явиться на приём и оплатить имеющуюся задолженность. Однако должник в службу судебных приставов не являлся.

Органам дознания службы судебных приставов удалось установить факт, свидетельствующий о наличии реальных возможностей для уплаты алиментов. Должник скрыл от судебного пристава-исполнителя информацию о новом месте работы. Получив доход в размере 26 тысяч рублей, мужчина потратил их. Чтобы избежать уголовной ответственности, он оплатил алименты в размере 500 рублей.

Суд признал должника виновным в злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев. По совокупности приговоров окончательные срок лишения свободы составил 3 года и 6 месяц. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

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