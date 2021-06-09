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В Бурятии разыграли путёвку в финал фестиваля «ЛокоБол»

В Бурятии разыграли путёвку в финал фестиваля «ЛокоБол»
Общество,  Фото:пресс-служба федерации футбола РБ
В региональном этапе футбольного фестиваля приняли участие дети от 9 до 12 лет

С 4 по 6 июня в Бурятии прошёл футбольный фестиваль «ЛокоБол» среди детей 2009-2011 годов рождения. Соревнования прошли на стадионе «Локомотив».

В возрастной категории 2009-2010 гг.р. третье место завоевал футбольный клуб «Локомотив». А в финальном матче детский футбольный клуб «Голеадор» оказался сильнее команды спортивной школы олимпийского резерва города Гусиноозёрск.

Среди команд 2011 г.р. победителем стал детский футбольный клуб «Спарта». Второе место у футбольной академии «Лара», и третье место занял футбольный клуб «Байкал».

Победитель ФК «Голеадор» представит республику в межрегиональном финале фестиваля «Локобол-2021-РЖД», который пройдёт в Красноярске с 18 по 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
футбол спорт Бурятия фестиваль дети
 
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