В Улан-Удэ построят новый стадион





В Улан-Удэ на Стеклозаводе приступают к строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса возле школы № 43, сообщает пресс-служба мэрии.На территории школы появится современное футбольное поле для проведения тренировок на двух поперечных площадках, по периметру поля будет четыре беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, трибуна на 100 человек и хоккейная коробка. Также планируется установить площадку для уличных тренажёров.В настоящее время подрядчик выполняет подготовительные работы на площадке.– Объект сложный, многоуровневый. Это же целый комплекс. Стадион с беговыми дорожками, баскетбольная площадка, тренажеры, воркаут и т. д. Всё это находится в разных частях и на разных уровнях. Будут соединяться дорожками, пандусами. Будет много подпорных стенок, – рассказал исполнительный директор ОО «Балси» Батор Гомбоев.Юные футболисты из улан-удэнской школы № 43 с нетерпением ждут тренировок на новом футбольном поле.– У нас здесь у молодёжи на Стеклозаводе развит футбол. Мы ежегодно выигрываем различные турниры, такие как «Кожаный мяч». У нас целая галерея из кубков. Развит и баскетбол. Кроме уроков физкультуры, здесь будут проходить тренировки, сдача нормативов ГТО, – сказал директор школы № 43 Николай Кычаков.