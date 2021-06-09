 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

В Улан-Удэ построят новый стадион

В Улан-Удэ построят новый стадион
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на Стеклозаводе

В Улан-Удэ на Стеклозаводе приступают к строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса возле школы № 43, сообщает пресс-служба мэрии.

На территории школы появится современное футбольное поле для проведения тренировок на двух поперечных площадках, по периметру поля будет четыре беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, трибуна на 100 человек и хоккейная коробка. Также планируется установить площадку для уличных тренажёров.

В настоящее время подрядчик выполняет подготовительные работы на площадке.

– Объект сложный, многоуровневый. Это же целый комплекс. Стадион с беговыми дорожками, баскетбольная площадка, тренажеры, воркаут и т. д. Всё это находится в разных частях и на разных уровнях. Будут соединяться дорожками, пандусами. Будет много подпорных стенок, – рассказал исполнительный директор ОО «Балси» Батор Гомбоев.

Юные футболисты из улан-удэнской школы № 43 с нетерпением ждут тренировок на новом футбольном поле.

– У нас здесь у молодёжи на Стеклозаводе развит футбол. Мы ежегодно выигрываем различные турниры, такие как «Кожаный мяч». У нас целая галерея из кубков. Развит и баскетбол. Кроме уроков физкультуры, здесь будут проходить тренировки, сдача нормативов ГТО, – сказал директор школы № 43 Николай Кычаков. 

спорт стадион физкультурно-оздоровительный комплекс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия вошла в топ-60 мест для загадывания желаний
Бурятия вошла в топ-60 мест для загадывания желаний
Общество, 09.06.2021
Первое место находится в пригороде Улан-Удэ, второе – в Баргузинском районе
В Бурятии должника по алиментам отправили в колонию
В Бурятии должника по алиментам отправили в колонию
Общество, 09.06.2021
Нерадивый отец трудоустроился, но не платил алименты с доходов
В Улан-Удэ построят новый стадион
В Улан-Удэ построят новый стадион
Общество, 09.06.2021
Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на Стеклозаводе
Воздушные шары убивают нерп и рыбу на Байкале
Воздушные шары убивают нерп и рыбу на Байкале
Общество, 09.06.2021
Нерпы и рыбы принимают сдутые шары за еду и глотают их
В Бурятии выявили 110 заразившихся коронавирусом за сутки
В Бурятии выявили 110 заразившихся коронавирусом за сутки
Общество, 09.06.2021
Третья волна коронавируса в республике удерживает высокий темп
В Бурятии борьба среди самых быстрых пожарных вышла напряжённой
В Бурятии борьба среди самых быстрых пожарных вышла напряжённой
Общество, 09.06.2021
Победитель среди мужчин опередил соперника всего лишь на две сотых секунды
Расписание поезда «Иркутск – Улан-Удэ» изменится на день
Расписание поезда «Иркутск – Улан-Удэ» изменится на день
Общество, 09.06.2021
Разница с действующим расписанием составит до восьми минут
В Бурятии новый спорткомплекс покрывается трещинами
В Бурятии новый спорткомплекс покрывается трещинами
Общество, 09.06.2021
Хрупкие трибуны и вовсе могут провалиться под зрителями
В Бурятии уголовника незаконно призвали в армию
В Бурятии уголовника незаконно призвали в армию
Общество, 09.06.2021
Уголовное дело в отношении призывника ещё не было расследовано
В Чите на скачках «Александра Невского» ожидают конников Бурятии
В Чите на скачках «Александра Невского» ожидают конников Бурятии
Общество, 09.06.2021
Соревнования пройдут на Читинской госконюшне
В Иркутской области проведут параспартакиаду «И невозможное возможно…»
В Иркутской области проведут параспартакиаду «И невозможное возможно…»
Общество, 09.06.2021
Отборочные этапы состоятся в муниципальных образованиях до 15 августа
В Бурятии становится теплее
В Бурятии становится теплее
Общество, 09.06.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается
В Улан-Удэ откроется итоговая выставка проекта «Натурные вторники»
В Улан-Удэ откроется итоговая выставка проекта «Натурные вторники»
Общество, 08.06.2021
Проект, где каждый желающий мог испытать себя в качестве художника, стартовал в марте
В Забайкалье долгожительница отметила 90-летний юбилей
В Забайкалье долгожительница отметила 90-летний юбилей
Общество, 08.06.2021
Юбиляру пожелали здоровья, мудрости и всеобщего уважения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^