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Воздушные шары убивают нерп и рыбу на Байкале

Воздушные шары убивают нерп и рыбу на Байкале
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Нерпы и рыбы принимают сдутые шары за еду и глотают их

Государственные инспекторы Забайкальского нацпарка в Бурятии обнаружили плывущий в Байкале чей-то подарок на день рождения – связку разноцветных шаров.

- Летом, во времена свадеб, выпускных и пикников, самое время вспомнить, какие угрозы таят воздушные и гелиевые шарики, и почему от них стоит отказаться. Воздушный шар из латекса радует нас около пяти минут, а разлагается не менее четырёх лет. И то не полностью: куски остаются лежать на земле и в воде, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».


Нерпы и рыбы принимают сдутые шары за еду и глотают их в опасных для жизни количествах. От блокирующих пищевод кусков латекса гибнут не только рыбы, но и сухопутные животные.

- А вот шары из фольги не разлагаются в принципе. Они обречены уныло повиснуть на ближайшем дереве и болтаться на нем годами. Застревая в высоковольтных проводах, воздушные шары могут стать причиной коротких замыканий и пожаров, - предупреждают в «Заповедном Подлеморье».

- Кроме того, гелий — невозобновляемый природный газ, который также используется в науке, медицине и других областях. И лучше использовать его там, а не ради минутного развлечения, - призывают специалисты.

Традиции запускать воздушные шары в небо давно пора уйти в прошлое. Массовый запуск воздушных шаров запрещён в таких штатах США, как Калифорния, Коннектикут, Флорида, Теннесси и Вирджиния. Подобные законы действуют в некоторых городах Австралии и Америки.

Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько лет назад тревогу по поводу массовых запусков шаров в дни выпускных била нынешний замминистра природных ресурсов Бурятии, известный эколог Наталья Тумуреева. Она обратилась с открытым письмом в адрес министра образования Бурятии и председателя комитета по образованию Улан-Удэ с просьбой запретить запуск шаров в школах. В тот год, действительно, минобраз поддержал инициативу. Однако затем шары вновь появились на массовых школьных мероприятиях.

Байкал экология нерпы рыба
 
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