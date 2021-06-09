Воздушные шары убивают нерп и рыбу на Байкале







Нерпы и рыбы принимают сдутые шары за еду и глотают их в опасных для жизни количествах. От блокирующих пищевод кусков латекса гибнут не только рыбы, но и сухопутные животные.



- А вот шары из фольги не разлагаются в принципе. Они обречены уныло повиснуть на ближайшем дереве и болтаться на нем годами. Застревая в высоковольтных проводах, воздушные шары могут стать причиной коротких замыканий и пожаров, - предупреждают в «Заповедном Подлеморье».



- Кроме того, гелий — невозобновляемый природный газ, который также используется в науке, медицине и других областях. И лучше использовать его там, а не ради минутного развлечения, - призывают специалисты.



Традиции запускать воздушные шары в небо давно пора уйти в прошлое. Массовый запуск воздушных шаров запрещён в таких штатах США, как Калифорния, Коннектикут, Флорида, Теннесси и Вирджиния. Подобные законы действуют в некоторых городах Австралии и Америки.



Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько лет назад



Нерпы и рыбы принимают сдутые шары за еду и глотают их в опасных для жизни количествах. От блокирующих пищевод кусков латекса гибнут не только рыбы, но и сухопутные животные.- А вот шары из фольги не разлагаются в принципе. Они обречены уныло повиснуть на ближайшем дереве и болтаться на нем годами. Застревая в высоковольтных проводах, воздушные шары могут стать причиной коротких замыканий и пожаров, - предупреждают в «Заповедном Подлеморье».- Кроме того, гелий — невозобновляемый природный газ, который также используется в науке, медицине и других областях. И лучше использовать его там, а не ради минутного развлечения, - призывают специалисты.Традиции запускать воздушные шары в небо давно пора уйти в прошлое. Массовый запуск воздушных шаров запрещён в таких штатах США, как Калифорния, Коннектикут, Флорида, Теннесси и Вирджиния. Подобные законы действуют в некоторых городах Австралии и Америки.Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько лет назад тревогу по поводу массовых запусков шаров в дни выпускных била нынешний замминистра природных ресурсов Бурятии, известный эколог Наталья Тумуреева. Она обратилась с открытым письмом в адрес министра образования Бурятии и председателя комитета по образованию Улан-Удэ с просьбой запретить запуск шаров в школах. В тот год, действительно, минобраз поддержал инициативу . Однако затем шары вновь появились на массовых школьных мероприятиях.

Государственные инспекторы Забайкальского нацпарка в Бурятии обнаружили плывущий в Байкале чей-то подарок на день рождения – связку разноцветных шаров.- Летом, во времена свадеб, выпускных и пикников, самое время вспомнить, какие угрозы таят воздушные и гелиевые шарики, и почему от них стоит отказаться. Воздушный шар из латекса радует нас около пяти минут, а разлагается не менее четырёх лет. И то не полностью: куски остаются лежать на земле и в воде, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».