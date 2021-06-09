Из-за этого в выходные будет закрыто трамвайное движение по двум улицам
11 июня с 22:00 в Улан-Удэ начинается капитальный ремонт трамвайных путей на улице Сахьяновой – от остановки «Бурятский научный центр» до перекрёстка улиц Сахьяновой и Терешковой в обе стороны. В связи с этим 12 и 13 июня будет закрыто трамвайное движение маршрута №4 по улицам Сахьяновой и Ключевская.
Временно вводится маршрут №4а, который будет осуществлять движение по маршруту: «Конечная Мелькомбинат» – «Мост Богатырский» – «Химчистка» – «Республиканская больница» – «Элеватор» – «Конечная ЛВРЗ» – «Элеватор» – «Республиканская больница» – «Химчистка» – «Мост Богатырский» – «Конечная Мелькомбинат» – с интервалом движения 8-10 минут.
Также будет ограничено движение автомобильного транспорта по улице Сахьяновой. 12 июня от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой в одну сторону. 13 июня – от улицы Терешковой до остановки «Бурятский научный центр».
С 6 по 12 июня с 22:00 до 6:00 будет ограничено движение трамваев по улице Балтахинова в связи с проведением работ по алюминотермитной сварке стыков.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в этом году будут отремонтированы следующие участки трамвайных путей:
- улица Чертенкова, от улицы Юного Коммунара до улицы Сенчихина протяжённостью 858 м.о.п. (33,1 млн руб., срок последнего капитального ремонта участка 1997 г.);
- улица Балтахинова, подход к Удинскому мосту со стороны улицы Балтахинова 457 м.о.п. (18,7 млн руб., срок последнего капитального ремонта участка 1996 г.);
- улица Ключевская, от улицы Сахьяновой до улицы Лебедева протяжённостью 457 м.о.п. (15,6 млн руб., капитальный ремонт не производился с момента строительства участка в 1970 г.);
- улица Сахьяновой, от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой протяжённостью 356 м.о.п. (31,2 млн. руб., срок последнего капитального ремонта участка 1993 г.).
В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути на Сахьяновой
Общество, Фото:
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