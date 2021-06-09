В Бурятии борьба среди самых быстрых пожарных вышла напряжённой





















В Бурятии стартовали республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту. В первый день состязаний на Центральном стадионе в Улан-Удэ прошла церемония открытия. После спортсмены приступили к преодолению 100-метровой полосы с препятствиями, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.После двух попыток для каждого спортсмена была сформирована группа лидеров. После восьмёрка лучших сразились за звание абсолютного чемпиона.Среди мужчин первое место в индивидуальном зачёте в напряжённой схватке завоевал Павел Иванов, пожарный части №1 Улан-Удэ. Ему удалось в буквальном смысле вырвать победу у серебряного призёра из команды Главного управления МЧС по Бурятии Дмитрия Луценко, уступившего лишь две сотых секунды. Третье место в состязаниях занял Сергей Иванов, помощник начальника караула пожарно-спасательной части №5 Улан-Удэ.Не менее напряженной была и финальная схватка девушек. Победила Елена Кондакова - старшина группы обслуживания пожарно-спасательной части №73 Улан-Удэ. Она оторвалась Кристиньи Белаловой из команды Центра управления в кризисных ситуациях всего на одну сотую секунды. Анна Давыдова замкнула тройку лидеров в индивидуальном зачёте среди девушек.Впереди у атлетов ещё два дня соревнований, в ходе которых им предстоит подъем по штурмовой лестнице, подъём по трехколенной лестнице, боевое развертывание и пожарная эстафета.Спортсмены, показавшие лучшие результаты отправятся на межрегиональные соревнования в Биробиджан в конце июня-начале июля этого года.