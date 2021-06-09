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Расписание поезда «Иркутск – Улан-Удэ» изменится на день

Расписание поезда «Иркутск – Улан-Удэ» изменится на день
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Разница с действующим расписанием составит до восьми минут

В пятницу, 11 июня, изменится расписание пассажирского поезда № 122 «Иркутск – Улан-Удэ».

До станции Слюдянка поезд будет следовать по графику. На участке Слюдянка – Посольская разница с действующим расписанием составит от +2 до +8 минут.

ВСЖД просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании. 
поезд
 
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