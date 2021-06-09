В Бурятии новый спорткомплекс покрывается трещинами























Трибуны представляют опасность для использования: они сколочены из деревянных элементов с явно недостаточным количеством опор, так как прогибаются и проваливаются при подъёме на них одного взрослого человека. Общественники обратили внимание на то, что гораздо большее количество людей не только не сможет занять зрительские места, но и может провалиться, что приведёт к травмам. Некоторые элементы трибун уже сломаны и оторваны.





Активисты Общероссийского народного фронта нашли ряд нарушений на новых спортивных площадках, построенных в прошлом году в Иволгинском районе Бурятии. Замечания для дальнейшего устранения недочётов были направлены в районную администрацию, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Так, общественники провели рейд в селе Сужа Иволгинского района, где в 2020 году по федеральному нацпроекту «Спорт – норма жизни» была возведена открытая универсальная спортивная площадка. Здесь появилось игровое поле для командных видов спорта и тренажёрный комплекс. Объект обошёлся почти в три млн рублей. Для села Сужа, где проживает около трёх тысяч человек, это стало настоящим подарком.Спортивная площадка уже открыта, а местные жители занимаются здесь. Хотя, пояснили представители районной администрации, пока подрядчик не переда право собственности.Общественники нашли ряд недочётов строительства площадки. Так, на некоторых тренажёрах отсутствуют элементы, краска местами сильно стёрта. Найден дефект в виде некачественной установки – между креплениями есть большие зазоры, которые при использовании детьми могут привести к травме.На объекте нет информационной таблички с указанием, с какого возраста жители могут использовать снаряды, для чего они предназначены, с прописанным сроком эксплуатации и другими данными.Также дворовый тренер рассказал, что отдельные детали почти сразу пришли в негодность. Например, баскетбольное кольцо быстро отломилось, и его пришлось приваривать силами самих жителей.Также нет урн, поэтому повсюду на объекте разбросан мусор.- По вопросу устранения выявленных в ходе эксплуатации объекта неисправностей претензионная работа в адрес подрядчика со стороны заказчика либо местных чиновников пока не ведётся, - заявили в ОНФ по Бурятии.На физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) открытого типа в посёлке Иволгинск активисты отметили целый ряд недочётов. Они связаны с качеством исполнения контракта и содержанием объекта.Этот комплекс был построен в конце 2020 года на сумму около 10 млн рублей. Среди недочётов нечёткая разметка, опасная близость объекта от проезжей части. Жители Иволгинска пояснили, что сначала предлагали построить ФОК на стадионе, где есть туалеты и помещения для переодевания. Однако администрация выбрала участок недалеко от дороги, где никаких удобств поблизости нет, рассказали активисты ОНФ.Кроме того, дорога с оживлённым движением транспорта создаёт вибрацию, последствия которой уже видны на данном спортивном комплексе. Для строительства ФОКа необходимо было сделать отсыпку и поднять уровень участка. Сейчас по бокам песчаные борта обваливаются, и их приходится снова отсыпать и ровнять.Также вибрация привела к появлению трещин на бетонном основании игровой площадки.К тому же следить за содержанием комплекса в полной мере невозможно, так как пока не определён собственник объекта: на ограждении и на беговой дорожке уже есть следы вандализма – надписи.На физкультурном комплексе нет информационных табличек с инструкцией по эксплуатации.Местный депутат дополнительно обратил внимание на отсутствие освещения вокруг спортивного объекта.- Народный фронт составил подробный список всех замечаний и направил запрос на администрацию Иволгинского района с просьбой устранить нарушения, а также порекомендовал в будущем учитывать мнение общественности и депутатов, которые представляют интересы местных жителей, при выборе участка размещения социально-значимого объекта, - прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.