Уголовное дело в отношении призывника ещё не было расследовано
Прокуратура Тункинского района Бурятии в ходе проверки обнаружила, что местного жителя незаконно призвали в армию.
На момент призыва призывник имел неснятую судимость, также в отношении него было возбуждено уголовное дело.
- Органы следствия своевременно уведомили военный комиссариат об уголовном преследовании указанного лица. Несмотря на это, в декабре 2020 года гражданин был призван на военную службу, - сообщает прокуратура Бурятии.
Для устранения выявленных нарушений закона военному комиссару по Тункинскому и Окинскому районам внесено представление. Руководитель подразделения военного комиссариата по подготовке и призыву граждан на военную службу привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре.
В Бурятии уголовника незаконно призвали в армию
Общество, Фото:
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