В Бурятии уголовника незаконно призвали в армию

Уголовное дело в отношении призывника ещё не было расследовано



Прокуратура Тункинского района Бурятии в ходе проверки обнаружила, что местного жителя незаконно призвали в армию.



На момент призыва призывник имел неснятую судимость, также в отношении него было возбуждено уголовное дело.



- Органы следствия своевременно уведомили военный комиссариат об уголовном преследовании указанного лица. Несмотря на это, в декабре 2020 года гражданин был призван на военную службу, - сообщает прокуратура Бурятии.



Для устранения выявленных нарушений закона военному комиссару по Тункинскому и Окинскому районам внесено представление. Руководитель подразделения военного комиссариата по подготовке и призыву граждан на военную службу привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре.



