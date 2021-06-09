В Бурятии спортшколе крайне не хватает инвентаря и экипировки

Вопрос взяла на контроль прокуратура



В Бурятии прокуратура в ходе проверки выявила факты ненадлежащего обеспечения воспитанников ДЮСШ села Тарбагатай спортивной одеждой, обувью и инвентарём индивидуального пользования.



- Ввиду недофинасирования по большинству направлений спортивной подготовки выявлено недостаточное количество спортивного инвентаря и экипировки, а по некоторым из них физкультурное оборудование отсутствует полностью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Для устранения нарушений законодательства прокурор района внёс в адрес главы Тарбагатайского района представление. После этого райсовет депутатов принял решение о перераспределении бюджетных ассигнований и выделении 50 тысяч рублей.



Дальнейшее финансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования в данной спортивной школе находится на контроле прокуратуры района.

