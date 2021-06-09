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В Бурятии спортшколе крайне не хватает инвентаря и экипировки

В Бурятии спортшколе крайне не хватает инвентаря и экипировки
Общество,  Фото:pixabay.com
Вопрос взяла на контроль прокуратура

В Бурятии прокуратура в ходе проверки выявила факты ненадлежащего обеспечения воспитанников ДЮСШ села Тарбагатай спортивной одеждой, обувью и инвентарём индивидуального пользования.

- Ввиду недофинасирования по большинству направлений спортивной подготовки выявлено недостаточное количество спортивного инвентаря и экипировки, а по некоторым из них физкультурное оборудование отсутствует полностью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Для устранения нарушений законодательства прокурор района внёс в адрес главы Тарбагатайского района представление. После этого райсовет депутатов принял решение о перераспределении бюджетных ассигнований и выделении 50 тысяч рублей.

Дальнейшее финансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования в данной спортивной школе находится на контроле прокуратуры района.
прокуратура спорт спортивные школы
 
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