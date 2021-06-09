В Бурятии становится теплее

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 9 июня, по востоку республики местами дожди, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром по южной половине местами туман.



Ветер северо-западный 2-7, местами 9-14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +14,+19.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до +24,+26.

