В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 9 июня, по востоку республики местами дожди, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром по южной половине местами туман.
Ветер северо-западный 2-7, местами 9-14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +14,+19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до +24,+26.
В Бурятии становится теплее
Общество, Фото:
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