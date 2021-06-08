В Улан-Удэ откроется итоговая выставка проекта «Натурные вторники»

Проект, где каждый желающий мог испытать себя в качестве художника, стартовал в марте



31 марта в Центре современного искусства «Залуу» состоялся первый «Натурный вторник».



9 июня в Улан-Удэ состоится открытие итоговой выставки проекта «Натурные вторники». Выставка откроется в 15:00 в центре современного искусства Бурятии.



- 28 мая члены жюри выбрали работы участников «Натурных вторников», их оказалось немало — все посетители подошли к своим рисункам с творчеством, - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



На выставке помимо работ участников будут представлены рисунки художников-кураторов проекта: Булатниковой Ларисы, Дережановой Валентины, Довнич Натальи, Доржиева Зорикто, Мортаева Александра и Назарова Сергея.



Выставка будет проходить с 9 июня по 9 августа.



Возрастное ограничение 12+

