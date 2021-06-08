Чита примет фестиваль культур края «Люди и солнце»

В программе фестиваля – камлания шамана, жатва и свадьба семейских



Региональный фестиваль музыкальной культуры и вкуса народов Забайкалья «Люди и солнце» впервые состоится в Чите в День России. Он пройдёт в центре столицы Забайкалья 12 июня с 10:00 до 22:00.



- Нам удалось привлечь на территорию Забайкалья федеральные средства в размере трёх миллионов рублей – мы выиграли с ассамблеей народов Забайкалья грант по программе «Творческие люди». Проект был оценён министерством культуры как достойный реализации и дальнейшей жизни, - рассказала министр культуры региона Ирина Левкович.



«Люди и солнце» объединит сразу несколько фестивалей, а также станет творческим соревнованием для районов Забайкалья, которые смогут поучаствовать в четырёх обязательных оценочных номинациях и пяти дополнительных направлениях. Главным призом, помимо переходящего кубка, станет денежное вознаграждение. По информации министерства культуры региона, на участие в фестивале заявились 16 районов.



Рассказать о себе и своей малой родине, о достижениях в области сельского хозяйства, в различных промыслах и производствах, успехах в образовательной и культурной сфере участники смогут в номинации «За Байкалом». Гости праздника смогут увидеть крестильный обед, обряд жатвы, посетить гуранскую свадьбу и проводы казака на службу, увидеть свадебный семейский обряд и обряд очищения огнём. В этот день на центральной площади Читы даже будет работать своеобразная резиденция шамана.



Лучшие мастера края выставят изделия из дерева, конского волоса, глины и других материалов. На площади появится настоящая кузница, где каждый сможет попробовать ковать железо. А девушки смогут своими руками испечь колобок в рамках фестиваля хлеба.



Представители районов будут участвовать в фестивале русской культуры «Ярило», где раскроют народную культуру через быт, традиции, обряды и многое другое. Четвёртым направлением – станет фестиваль музыкальной культуры с демонстрацией двух творческих номеров – аутентичного и стилизованного.



Также будут работать площадки «Умное Забайкалье» – с интеллектуальными поединками, «Солнечный край», где будут выступать народные образцовые коллективы районов, «Спортивное Забайкалье» с национальными играми.



Бонусные очки можно будет получить за участие в «Этнической деревне» – площадке, которая объединит культуру всех народов, проживающих на территории региона.



На площадке фестиваля откроется большая улица гастрономической культуры, где можно будет увидеть блюда русской, казачьей, армянской, таджикской, киргизской, узбекской, еврейской, азербайджанской, европейской, бурят-монгольской, грузинской и паназиатской кухни.



На стадионе «Титовский» участники фестиваля сразятся в лапту. А вечером зрителям покажут этноспектакль и праздничный концерт с огненным шоу. Об этом сообщает управление информационных коммуникаций Забайкальского края.



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