В лесных питомниках выращивают сеянцы сосны.
В Бурятии появится ещё один лесной питомник для выращивания сеянцев сосны, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Сотрудники «Лесресурс» начали подготовку почвы для нового питомника.
- В 2010 году в этой местности прошёл сильный верховой пожар, который уничтожил все насаждения. Сейчас мы подготавливаем эту территорию, чтобы высеять питомник и выращивать посадочный материал. Площадь питомника составит около трёх га, - сообщил руководитель «Лесресурс» Владимир Бакиров.
Для начала лесники расчистили территорию от завалов, а затем приступили к мульчированию почвы.
- За трактор закрепляется специальное оборудование «мульчер». Оборудование помогает измельчить ветви и пни, которые остались от пожара, превращая их в мелкую щепу. Также с помощью мульчера можно удалить сорняки с поверхности почвы, - поделился тракторист «Лесресурс» Сергей Попов.
После того, как почва будет готова, лесники приступят к посеву семян.
Всего в республике 14 лесных питомников, где лесники выращивают сеянцы сосны.
В Бурятии появится ещё один лесной питомник
Общество, Фото:
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