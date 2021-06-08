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В Бурятии появится ещё один лесной питомник

В Бурятии появится ещё один лесной питомник
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В лесных питомниках выращивают сеянцы сосны.

В Бурятии появится ещё один лесной питомник для выращивания сеянцев сосны, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Сотрудники «Лесресурс» начали подготовку почвы для нового питомника.

- В 2010 году в этой местности прошёл сильный верховой пожар, который уничтожил все насаждения. Сейчас мы подготавливаем эту территорию, чтобы высеять питомник и выращивать посадочный материал. Площадь питомника составит около трёх га, - сообщил руководитель «Лесресурс» Владимир Бакиров.

Для начала лесники расчистили территорию от завалов, а затем приступили к мульчированию почвы.

- За трактор закрепляется специальное оборудование «мульчер». Оборудование помогает измельчить ветви и пни, которые остались от пожара, превращая их в мелкую щепу. Также с помощью мульчера можно удалить сорняки с поверхности почвы, - поделился тракторист «Лесресурс» Сергей Попов.

После того, как почва будет готова, лесники приступят к посеву семян.

Всего в республике 14 лесных питомников, где лесники выращивают сеянцы сосны. 
Лес саженцы деревьев
 
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