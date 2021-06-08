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Госархив Бурятии обзавёлся новым хранилищем

Госархив Бурятии обзавёлся новым хранилищем
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Количество площади архивохранилища увеличилось на 1085 кв. м

В Улан-Удэ 8 июня состоялось торжественное открытие нового архивохранилища, расположенного на улице Ранжурова, 8. В церемонии открытия принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

В честь открытия нового архивохранилища был вручён сертификат на приобретение современной системы сканирования на сумму четыре миллиона рублей. Также была вручена высшая федеральная награда – нагрудный знак «Почётный архивист» директору государственного архива Бутид Жалсановой.

- Теперь у сотрудников архива появились оптимальные условия работы для сохранения исторических документов, и у наших жителей есть гарантия, что все их документы будут в безопасности, если потребуется подтвердить начисление пенсий, трудовой стаж и прочие юридические вопросы, - сказал на церемонии открытия Алексей Цыденов.

Проблема заполненности архивохранилищ остро стояла перед госархивом РБ, усугубляясь тем, что здание на улице Ключевская являлось непригодным для хранения документов. Распоряжением министерства имущественных и земельных отношений РБ от 24 июня 2016 года за государственным архивом были закреплены на праве оперативного управления подвальные нежилые помещения в здании на Ранжурова, 8.

- Уже давно у нас стояла проблема места для архивохранилища. Каждый год в архив поступает всё больше и больше новых личных дел, а нам даже складывать их было некуда. И вот в 2018 году была разработана проектно-сметная документация на ремонт двух подвальных помещений по улице Ранжурова, общей площадью 1000 кв. м. - рассказала Соелма Дагаева, министр культуры Бурятии. — В 2019 году было отремонтировано одно помещение на сумму 23 млн рублей и в 2020 году мы завершили ремонт остальной части архива и приобрели современное оборудование. Это обошлось на сумму 37 млн рублей.

Сегодня архивохранилище соответствует требованиям правил хранения документов. Специальное оборудование в нём способно защитить документы даже от огня: здесь стоит система газового пожаротушения с наименьшим нанесением вреда при тушении пожара. Новые стеллажи увеличили площадь хранения документов в четыре раза. Система климат-контроля обеспечивает нужную температуру и влажность в помещении. В одном залов, где был потолок высотой около пяти метров, сотрудники архива соорудили второй этаж, что позволило увеличить полезную площадь.

В результате капитального ремонта у государственного архива Бурятии появились новые площади архивохранилищ общей площадью более 1085 кв. м. В первом квартале 2021 года из здания на Ключевской было перевезено в новые помещения архивохранилища на Ранжурова более 215 тысяч единиц хранения.

На 1 января 2021 года на постоянном хранении в архиве находилось более 1 миллиона документов архивного фонда Российской Федерации, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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