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У жительницы Забайкалья родился одиннадцатый ребёнок

У жительницы Забайкалья родился одиннадцатый ребёнок
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Дочку назвали Варварой

8 июня в отделе ЗАГС Улётовского района Забайкальского края зарегистрировано рождение одиннадцатого ребёнка в семье Екатерины Шангиной, жительницы села Улёты.

Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, одиннадцатым ребенком стала дочь, которую мама назвала Варварой. Её первого ребёнка зовут Александр, далее идут Кирилл, Андрей, Антон, Максим, двойня Павел и Мария, Даша, Вадим и Макар.

- Семья Екатерины очень позитивная, трудолюбивая, счастливая. Мы неоднократно приглашали на чествование новорождённых, и этот год не будет исключением. В День семьи, любви и верности будем поздравлять маму с рождением 11 ребёнка. Сама же она мечтает о 13 детях, - прокомментировала ситуацию заведующая Улётовским отделом ЗАГС Клара Стелькина.

Напомним, что в прошлом году Екатерину Шангину поздравляли с рождением десятого ребёнка.
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